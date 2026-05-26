Los jardines de un castillo del siglo X a media hora de Barcelona abren sus puertas para una fiesta con música de los 90 y 2000

Los tardeos en Barcelona han pasado por formas y ubicaciones bien diversas: desde rooftops y discotecas hasta clases de deporte. Pero lo que hasta ahora no habíamos visto nunca era un tardeo en un castillo. Bueno, de hecho lo podremos vivir el próximo 13 de junio, ya que Macroaplec Dance Remember organiza uno en una fortaleza del siglo X en Castellar del Vallès.

No sabemos si los príncipes y las princesas bailaban como ahora en la Edad Media, pero el espacio por donde han pasado personalidades históricas como los condes de Barcelona, Ramon Borrell y Ermessenda de Carcassona, o Guillem I de Montcada, será el testimonio de una tarde llena de hits de los 90 y los 2000. Estamos hablando del Castell de Clasquerí, una auténtica joya del gótico catalán.

¿Cómo será el tardeo y cómo conseguir entradas?

De 18 a 23 h, los jardines del castillo se llenarán con el ritmo de los djs Jordi Veliz, Javi Level, Sergi Domene, David Oleart, Enzo Ferrara y Dany BPM durante cinco horas de fiesta al aire libre. Con la fortaleza de fondo, la brisa de primavera y la puesta de sol marcando el paso de la tarde a la noche... ¿Qué más se puede pedir?

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Las entradas ya se pueden comprar en línea a partir de 23 euros. Todavía quedan tiquets para la Zona VIP desde 45 euros, que incluyen acceso al espacio VIP CLUB (una zona exclusiva para solo 100 personas), barra privada, vistas privilegiadas y dos consumiciones. Y si quieres vivir la experiencia completa en el Castell de Clasquerí, hay entradas por 70 euros que incluyen un menú de mediodía en el mismo castillo, la entrada VIP y aparcamiento prioritario.

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