El Ateneu Barcelonès estrena fiestas de lectura silenciosa en el jardín que incluyen conversaciones con autores

Las sesiones comenzarán el 10 de mayo con Júlia Bacardit como invitada, y serán abiertas a todo el mundo

El centro de Barcelona está lleno de edificios que esconden tesoros, y el Ateneu Barcelonès no es la excepción. Pero más allá de ser una joya modernista, es uno de los pilares de la cultura catalana con proyectos como el Cafè Continental (tertulias de actualidad hechas por y para jóvenes) o Nits de pàgines, un club de lectura. En esta línea, ahora se han sumado a la fiebre de las fiestas de lectura silenciosa de la ciudad con los Diumenges al jardí.

Este proyecto tendrá lugar, como indica su nombre, cada domingo a partir del 10 de mayo. Las sesiones comenzarán a las 12 h con una hora de lectura en silencio (a poder ser, de literatura catalana).

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Una vez terminada la hora de lectura, a las 13 h, comenzará un rato de conversación entre los asistentes y un autor que visitará el jardín para hablar de su obra. La primera semana, la invitada será Júlia Bacardit, escritora de libros como Un dietari sentimental o Corresponsal d'enlloc, que pondrá el foco en su último libro: El Raval a deshora.

¿Cómo puedes participar?

Los Diumenges al jardí son abiertos a todo el mundo, así que es una buena manera de descubrir el Ateneu si todavía no lo has hecho. Eso sí: si no eres socio, tendrás que pagar una entrada de 5 euros para asistir, mientras que si eres socio, podrás participar gratuitamente.

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