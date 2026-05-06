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El Barça estrena su nueva pista de hielo, la única de Barcelona que abre todo el año

Si tienes ganas de patinar, puedes hacerlo por 15 euros, de 7 a 23:50 h (menos el día de Navidad)

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Pista de gel Barça
FC Barcelona | Pista de gel Barça
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Barcelona vuelve a tener un espacio para patinar sobre hielo. Así que, si tienes ganas de convertirte en la próxima Alyssa Liu de la ciudad, ya sabes dónde ir: a la nueva pista del Barça, que abrirá todo el año, excepto el día de Navidad.

El equipamiento se encuentra en la calle de Carles Ferrer i Salat, 7, en Les Corts, y ahora mismo es la única instalación de hielo operativa en toda la ciudad. La pista tiene medidas olímpicas y está pensada tanto para deportistas de competición como para personas que simplemente quieran patinar a su aire.

Pista de hielo Barça
FC BarcelonaPista de hielo Barça

Aunque la inauguración institucional se hará durante las próximas semanas, la instalación ya está en funcionamiento de 7 a 23.50 h.

¿Cómo puedes patinar en la pista de hielo del Barça?

En la web del FC Barcelona ya se pueden consultar las tarifas de los cursos de patinaje, tanto para niños como para adultos. Si prefieres una sesión de patinaje puntual, puedes obtener una entrada libre a partir de 15 euros.

Además del uso deportivo y la escuela de patinaje, el club explotará el recinto como un espacio polivalente. Esto significa que la pista también estará disponible para el alquiler de eventos de empresas, campus deportivos o fiestas privadas (así que apúntalo como idea de lugar para hacer tu próxima fiesta de cumpleaños).

Para estar al día de las novedades de la ciudad, no te puedes perder nuestra lista de las mejores actividades del mes de mayo.

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