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Barcelona

Erre & Urrechu
Foto: Erre & Urrechu | Erre & Urrechu
Foto: Erre & Urrechu

Los mejores restaurantes y bares de Les Corts

18 locales donde comer y beber muy bien en Les Corts

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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El barrio de Les Corts es ideal para pasear y disfrutar de sus plazas y calles. ¡Y también lo es para disfrutar de su gastronomía! Cocina tailandesa, mediterránea, japonesa... Sea cual sea vuestro gusto —¡y dinero!— en esta selección encontraréis la opción perfecta para comer o tomar alguna cosa en el barrio de Les Corts.  

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Cocinas locales

Gaig Barcelona

  • Catalana
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Gaig Barcelona
Gaig Barcelona
Foto: Miquel Coll Molas / Gaig Restaurant

Carles Gaig es un referente de la cocina tradicional catalana y miembro de la cuarta generación de una familia de restauradores. Su trayectoria lo ha consolidado como una figura clave de la gastronomía barcelonesa, con una estrella Michelin desde 1993 y una filosofía basada en la calidad, la tradición y la creatividad. Su cocina combina tradición e innovación, con influencias francesas y un gran respeto por el producto. En la carta encontraréis platos icónicos como los canelones con trufa o los macarrones del Cardenal, junto a propuestas más contemporáneas como el carpaccio de gamba o la lubina con guarniciones sofisticadas.

El espacio funciona como restaurante de alta cocina y como tienda gourmet con comida para llevar.

Dónde: Nau Santa Maria, 5 (Les Corts)

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Bar Restaurante Las Corts

  • La Maternitat i Sant Ramon
  • Crítica de Time Out
Bar Restaurante Las Corts
Bar Restaurante Las Corts
Foto: Bar Restaurant Las Corts

A dos pasos del Camp Nou hay un local sencillo que pasa muy desapercibido, pero con un nivel de exigencia que haría las delicias de cualquier jugador o jugadora del primer equipo del Barça. Y de cualquier persona con buen gusto, claro.

¿La fórmula mágica de Las Corts? Platos tradicionales elaborados con ingredientes de primer nivel: carne manchega y salmantina, pescado y marisco gallego. Que si un estofado de ciervo, que si unas perdices escabechadas, que si un rodaballo salvaje, que si una zarzuela… Un menú de mediodía para quitarse el sombrero. Por todo ello no es fácil encontrar mesa. Es imprescindible reservar.

Dónde: Pintor Tapiró, 45 (Les Corts)

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Can Ugal

  • Catalana
  • Les Corts
Can Ugal
Can Ugal
Foto: Can Ugal

El chef Víctor Pardo, formado en Cal la Nuri, Quique Dacosta y el Celler de Can Roca, asumió hace unos años la dirección del restaurante familiar La Bonaigua, en Sant Just Desvern. Allí abandonó los menús para apostar por una cocina tradicional de gran nivel, lo que lo consolidó como una de las figuras más prometedoras de su generación.

Desde 2024 también es socio de Can Ugal, donde desarrolla una cocina catalana con toques de flexibilidad y creatividad. En la carta conviven platos clásicos como el fricandó, la esqueixada de bacalao o los caracoles con butifarra del perol con propuestas más innovadoras como mollejas con chimichurri o crudo de gamba con americana y aceite de vainilla.

Dónde: Berlín, 19 (Les Corts)

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Casa Petra

  • Catalana
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Casa Petra
Casa Petra
Scott Chasserot

Petra tenía muy claro que quería abrir un local donde rendir tributo a su familia con platos hechos sin prisa, consiguiendo que los comensales se sintieran como en casa. Y eso es lo que define Casa Petra, un restaurante, charcutería y tienda de alimentación con una carta amplia y apetecible, pensada para cualquier momento del día, ya sea el desayuno, la hora del vermut o la cena.

El espacio que ocupa el restaurante, rodeado de cajas con frutas y verduras frescas, ofrece entrantes como la cecina de wagyu y la mortadela trufada con parmesano, platillos como los huevos fritos con butifarra negra y chistorra, y platos más contundentes como el arroz seco de gamba y alcachofa. El plato estrella son los linguine con tartar de gamba.

Dónde: Manila, 51 (Les Corts)

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Bodega Murri

  • Les Corts
Bodega Murri
Bodega Murri
Foto: Bodega Murri

Los vinos naturales han llegado con fuerza a Les Corts gracias a la Bodega Murri, un local alegre y con estilo que apuesta por botellas de mínima intervención. Su carta itinerante ofrece platillos mediterráneos y frescos con pequeñas variaciones personales, como la esqueixada reinterpretada con bacalao ahumado, olivada picante y tomate semiseco. Además, elaboran sus conservas con productos frescos y de proximidad, como berenjenas en escabeche, rábano encurtido y tomates fermentados, y reivindican embutidos de pequeños productores.

Organizan mercados y las tardes de Vermurri con música en directo, así como presentaciones que ponen en el mapa a creadores de vinos con sello propio.

Dónde: Plaza de Can Rosés, 2 (Les Corts)

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Bodega Aregall

  • Catalana
  • Les Corts
Bodega Aregall
Bodega Aregall
© Irene Fernandez

Este establecimiento familiar, abierto en 1951 por los abuelos de Esteve, el actual propietario, es más una casa de comidas que una bodega. Ahora es Zarina, su esposa, la encargada de la minúscula cocina a la vista. No os sorprendáis si os sirven una sopa borscht cuando pedís el potaje del día. La dueña es rusa y, de vez en cuando, deja huella de sus orígenes en algún plato del día. Eso sí, el capipota y la carrillera asada de esta cocinera autodidacta son dignos de alguien nacido en Sant Esteve de Palautordera.

Aquí no busquéis esferificaciones, ni tatakis, ni lechos de parmentier. La cosa va de vino servido en porrón y paella los jueves.

Dónde: Sant Ramon Nonat, 25 (Les Corts)

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Bar Manila

  • Española
  • Pedralbes
  • Crítica de Time Out
Bar Manila
Bar Manila
Foto: Time Out Barcelona

Dinar en la zona alta puede resultar complicado si no queréis gastar mucho. Por suerte, aún sobreviven lugares discretos como el Bar Manila, donde comer de forma digna, casera y a buen precio.

En horario estrictamente laboral, de lunes a viernes, en este bar-restaurante de barrio sirven bocadillos calientes muy bien elaborados y un menú de mediodía económico con platos como un revuelto de ajos tiernos con gambitas o un secreto ibérico a la plancha con patatas fritas cortadas a mano.

Dónde: Manila, 39 (Les Corts)

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Mà de Morter

  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Mà de Morter
Mà de Morter
Foto: Maria Dias

¿No estáis cansados de oír eso de la cocina de la madre? Pues en el Mà de Morter hacen la cocina del hijo. Josep Bonavida (cocina) y su hermana Mireia (sala) trabajan con la ayuda de la mujer que los trajo al mundo.

El Mà de Morter ocupa unos bajos de obra —con aire de protección oficial— y ofrece refugio emocional y estomacal a su clientela habitual. Abrieron en 2019 y han mantenido la relación calidad-precio pese a sustituir el menú de mediodía por una carta corta donde siempre está el 'best of' de la cocina catalana, con cocciones lentas, precisas y producto fresco. Un valor seguro.

Dónde: Travessera de les Corts, 118-120 (Les Corts)

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El Bisaura

  • Marisco
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
El Bisaura
El Bisaura

Regentado por Jaume Vilanova desde 2017, y con Kirian Zambrano en los fogones y la plancha, de sus desayunos de cuchillo y tenedor de chup-chup (fricandó, callos, cap i pota, bacalao con verduras) y de sus tortillas se hablan maravillas, pero la verdad es que comer aquí es excelente. La especialidad es el pescado fresco que llega del propio Mercat de Les Corts: sardinas, caballa, mejillones… todo de temporada.

Buen vino, ingredientes de la huerta y de la tierra y, lo mejor, el trato de paradista de mercado: amable, familiar, cercano y de confianza, que hace sentir como en casa. Entre semana, clientela veterana. Los fines de semana, cuando es más difícil encontrar mesa, público más heterogéneo.

Dónde: Travessera de Les Corts, 215 (Les Corts)

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Erre Urrechu

  • A la brasa
  • Les Corts
Erre Urrechu
Erre Urrechu
Foto: Erre & Urrechu

‘Erre’ significa ‘quemar’ en euskera y Urrechu es el apellido de Íñigo, un chef formado con Martín Berasategui. Erre Urrechu es el restaurante que lidera dentro del hotel Gran Meliá de la Diagonal, donde el fuego se convierte en el eje culinario y la brasa se eleva a categoría ritual.

Con raíces vascas y mirada mediterránea, trabaja la temporalidad con rigor y utiliza tres tipos de maderas —encina, olivo y naranjo— para potenciar los matices de cada plato. En el apartado cárnico destacan razas como la Simmental, la Charra (100 % nacional), la Danish Jersey y la Angus; en el marino, langosta, rape negro y lubina. Interiorismo sofisticado, servicio cercano y una bodega enorme y muy bien surtida.

Dónde: Av. Diagonal, 661 (Les Corts)

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Jon Cake & Wines

  • Cafeterías
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Jon Cake & Wines
Jon Cake & Wines
ALEX FROLOFF

Los pasteles de queso de Jon García despiertan auténticas pasiones y generan largas colas en sus cuatro locales de Barcelona: dos en el Born, uno en el Poblenou y este.

Menos frecuentado por turistas, el espacio de Les Corts apuesta por la pastelería de alto nivel y una afinadísima selección de vinos. Encontraréis parelladas, chardonnays, palominos finos o tokajis, que amplían la experiencia más allá de los dulces habituales, aunque también se sirven cafés de especialidad y chocolate de calidad.

Dónde: Gelabert, 42 (Les Corts)

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Cocinas foráneas

Maymanta Rooftop

  • Barcelona
Maymanta Rooftop
Maymanta Rooftop
Foto: Maymanta Rooftop

Después de pasar por restaurantes de renombre de Madrid y las Baleares, el chef peruano Omar Malpartida se instaló en el rooftop del hotel Grand Hyatt Barcelona. Inspirado por las cebicherías, las picanterías y los asados amazónicos de su país, y con la despensa llena de producto fresco mediterráneo, divide la carta así: tapeo criollo (bravas andinas), ruta cebichera (cebiche a la brasa), criollazos (carrillera de ternera huatia sulcana) e influencias y cortes de mar y tierra (canelón de ají de gallina y pulpo anticuchero). La coctelería gira sobre todo en torno al pisco.

Desde la planta 19 del hotel, las vistas son de 360 grados y los atardeceres, de película.

Dónde: Pl. de Pius XII, 4 (Les Corts)

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Don Giovanni

  • Italiana
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Don Giovanni
Don Giovanni
Foto: NH Hotels

Llegar a Sicilia desde Barcelona puede ser tan fácil como entrar en el hotel NH Stadium, junto al Camp Nou, donde el chef italiano Andrea Tumbarello dirige el restaurante Don Giovanni. Abierto en 2023, el local es un viaje gastronómico por Italia con platos como carpaccio de ternera con burrata, trufa negra y avellanas tostadas o filete de ternera al limonero.

Tumbarello, conocido por su pasión por el producto italiano y por su origen como economista, apuesta por ir más allá de la pizza y la pasta con una carta extensa y creativa. Destacan elaboraciones con trufa, como huevo de corral con láminas y caviar de trufa negra, así como recetas tradicionales como los raviolini del Plin. Respeto por el producto y mínima manipulación.

Dónde: Travessera de Les Corts, 150 (Les Corts)

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Chennai Masala Dosa

  • India
  • Les Corts
Chennai Masala Dosa
Chennai Masala Dosa
Foto: Chennai Dosa Masala

Bienvenidos al templo de la 'dosa' en Barcelona. ¿Do qué? Una especie de crepe gigante, crujiente y delicioso, hecho con lentejas y harina de arroz, con rellenos variados y servido con chutney y sambar (caldo de lentejas y tamarindo). Es el desayuno típico de los estados del sur de la India. En este restaurante casero y sin pretensiones sirven unas veinte variedades, tanto para comer como para cenar.

En la carta también encontraréis 'thalis' (una bandeja con 'pakora' vegetal, pan 'chapati', arroz y curry de verduras), 'vada' (rosquillas fritas de lentejas) y algún plato de carne y pescado. ¡Su lassi de mango está buenísimo!

Dónde: Galileu, 326 (Les Corts)

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Bangkok Cafe

  • Tailandesa
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Bangkok Cafe
Bangkok Cafe
Foto: Bangkok Cafè

En un pequeño local esquinero del pasaje de Tubella se esconde este tailandés de dimensiones reducidas y carácter irresistible. El ambiente, con cocina vista, barra cercana y pocas mesas, recrea un bullicio constante que recuerda a las calles de Bangkok.

La carta se centra en los curris —verde, amarillo y panang— con el nivel de picante ajustable al gusto del comensal. También hay opciones más suaves como rollitos nam, ternera con salsa de coco o wok de verduras con salsa de ostras. No faltan platos clásicos como el pad thai, el pollo satay o el pato con pak choi. Uno de los mejores tailandeses de la ciudad. Conviene reservar con antelación.

Dónde: Evarist Arnús, 65 (Les Corts)

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Yashima

  • Japonesa
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Yashima
Yashima
Foto: Yashima

Con más de tres décadas de trayectoria, Yashima es un referente de la alta cocina japonesa en la ciudad. Distribuido en dos plantas, cuenta con barra de sushi, mesas de teppanyaki (donde el chef cocina frente al cliente) y salas de estilo tradicional con mesas bajas.

Aquí encontraréis carta y varios menús degustación centrados en la plancha, con precios (altos) acordes a la excelencia del producto. Destacan pescados, mariscos y carnes selectas, servidos con precisión y un trato elegante. Un valor seguro para los amantes de la cocina japonesa clásica y refinada.

Dónde: Av. Josep Tarradellas, 145 (Les Corts)

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Cocinas creativas

Cocina Hermanos Torres

  • Cocina creativa
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Cocina Hermanos Torres
Cocina Hermanos Torres
Cocina Hermanos Torres

Los hermanos Sergio y Javier Torres lideran un restaurante sin fronteras, en el que sala y cocina se confunden, ubicado en un antiguo almacén de neumáticos de 800 metros cuadrados. La propuesta se basa en un único menú degustación radicalmente creativo que cambia según la temporada e incluye una veintena de elaboraciones sorprendentes. Cada una de ellas esconde una historia personal de los chefs, a menudo vinculada a alguno de sus viajes, recuerdos familiares o a Barcelona.

La tecnología y la innovación se reflejan tanto en las recetas como en la sala acristalada del fondo, donde se instala un imponente laboratorio de I+D. El equipo de sala, atento y perfectamente sincronizado, refuerza aún más la sensación de estar presenciando un espectáculo. Con tres estrellas Michelin.

Dónde: Taquígraf Serra, 20 (Les Corts)

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Punta Anguila

  • Cocina creativa
  • Les Corts
Punta Anguila
Punta Anguila
Foto: Punta Anguila

En este local diáfano y ajardinado combinan cocina mediterránea con influencias asiáticas, siempre con un fuerte respeto por la temporalidad y el producto. La propuesta destaca por el cuidado de ingredientes como la trufa negra, los espardeños, las gambas de Huelva y una amplia variedad de setas, a menudo rellenas de asado y queso idiazábal ahumado.

También encontraréis platos para mojar pan, como el meloso de ternera o las albóndigas caseras con crema de foie-gras. Los toques asiáticos aparecen en elaboraciones como la anguila estilo kabayaki, la concha con teriyaki y foie-gras o el pescado de escórpora frito con salsa tailandesa. Todo ello construye una cocina muy centrada en el sabor y en el umami como eje principal.

Dónde: Fígols, 47 (Les Corts)

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