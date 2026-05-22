Carles Gaig es un referente de la cocina tradicional catalana y miembro de la cuarta generación de una familia de restauradores. Su trayectoria lo ha consolidado como una figura clave de la gastronomía barcelonesa, con una estrella Michelin desde 1993 y una filosofía basada en la calidad, la tradición y la creatividad. Su cocina combina tradición e innovación, con influencias francesas y un gran respeto por el producto. En la carta encontraréis platos icónicos como los canelones con trufa o los macarrones del Cardenal, junto a propuestas más contemporáneas como el carpaccio de gamba o la lubina con guarniciones sofisticadas.
El espacio funciona como restaurante de alta cocina y como tienda gourmet con comida para llevar.
Dónde: Nau Santa Maria, 5 (Les Corts)