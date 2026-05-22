El barrio de Les Corts es ideal para pasear y disfrutar de sus plazas y calles. ¡Y también lo es para disfrutar de su gastronomía! Cocina tailandesa, mediterránea, japonesa... Sea cual sea vuestro gusto —¡y dinero!— en esta selección encontraréis la opción perfecta para comer o tomar alguna cosa en el barrio de Les Corts.

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