Bera: el chef com más estrellas Michelin de España (y el tercero del mundo) abre un restaurante asequible en Barcelona

"Quería proponer una manera más abierta y cercana de aproximarse a mi cocina, manteniendo el foco en el producto y en el placer de compartir", afirma Martín Berasategui. El chef, que suma diez estrellas Michelin –un hecho que lo convierte en el cocinero con más estrellas Michelin de España, y el tercero del mundo– inaugura Bera (Pg. de Gràcia, 75. 935 48 20 33) en el lobby del Monument Hotel.

alexfroloff.com Martín Berasategui y Gabriele Milani en Bera

Berasategui refuerza su apuesta por Barcelona con un proyecto que se presenta como la cara más accesible del chef vasco, alejándose de la rigidez del menú degustación y con una carta de lo más reconocible. Desde los primeros bocados –anchoas del Cantábrico o gildas– hasta elaboraciones que equilibran técnica y materia prima, como un brioche de salmón marinado con anguila ahumada o tacos de steak tartar. Y, como no, el famoso Bokata Martintxo, pepito de solomillo de ternera gallega con crema de sardina: cocina fina para comer con las manos, como un bikini de butifarra de perol trufado.

alexfroloff.com Judías del ganxet con almejas, Bera

La propuesta de principales equilibra la técnica de Berasategui con el confort de lo tradicional, alternando platos de su repertorio, como las cocochas de bacalao con berberechos, con recetas de fuego lento que guiñan un ojo al recetario catalán: véanse las albóndigas con salsa de ceps, el ahora omnipresente capipota o las judías del ganxet con almejas. La carta busca ofrecer una experiencia gastronómica intensa pero sin complicaciones. "Nos apetecía hacer un lugar así, más cercano, al que quieras volver sin pensarlo", añade el chef. El tiquet es de unos 50 euros por persona.

Foto: Hotel Monument Bera, Barcelona

Bajo la dirección ejecutiva del chef Gabriele Milani, el espacio ha sido sometido a una remodelación integral. El diseño interior se articula ahora en torno a una barra central que actúa como motor del local, permitiendo desde un consumo rápido e informal hasta comidas más pausadas en sala. La intención es ocupar un espacio intermedio entre la exclusividad del triestrellado Lasarte y la informalidad de la terraza Verbena Rooftop.

Foto: Alex Froloff Bikini trufado con butifarra de perol, Bera

Bera no solo funciona como restaurante, sino que integra una propuesta de coctelería diseñada para dinamizar el 'afterwork', manteniendo el 'garrote' característico de la casa –esa exhortación a saborear un plato que promete sensaciones casi eróticas en el paladar, que se ha convertido en grito de guerra y marca de la casa– pero con un horario de obertura ininterrumpido en el bar y sus bocados selectos. El horario de cocina del restaurante es de 13 a 15:30 y de 20 a 22:30 cada día.

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