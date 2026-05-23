El edificio más desconocido de Gaudí en Barcelona ofrece tres rutas históricas por la ciudad

Con las visitas guiadas se podrán ver espacios que suelen estar cerrados al público, y una de ellas es completamente gratuita (hasta agotar plazas)

La arquitectura de Gaudí en Barcelona va más allá de la Sagrada Familia, la Pedrera, la Casa Batlló y el Park Güell. Uno de los edificios más desconocidos del arquitecto es la Torre Bellesguard, que a su vez es una de las que tiene más historia.

Para celebrar el Año Gaudí, en conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto (por el cual hay varias actividades que no te puedes perder), la Torre Bellesguard organiza tres rutas que unen la arquitectura con espacios emblemáticos de Barcelona.

Verdaguer y Gaudí, poesía y arquitectura a los pies de Collserola

La ruta bajo el nombre “Verdaguer y Gaudí, poesía y arquitectura a los pies de Collserola”, une dos espacios vitales de estos personajes: Vil·la Joana, la masía donde vivió sus últimos días el poeta, hasta su muerte el 10 de junio de 1902, y hoy uno de los centros del Museu d'Història de Barcelona. Y la Torre Bellesguard, la obra que Gaudí estaba construyendo en aquella época, con unos jardines que fueron merecedores de los versos de Verdaguer.

A pesar de que la ruta estaba diseñada para ser una visita comentada a los dos espacios patrimoniales y una caminata entre uno y otro, debido al brote de peste porcina que no permite los itinerarios por el parque de Collserola, esta actividad se realizará temporalmente solo en la Torre Bellesguard. Tendrá una duración de una hora y media, de 10.30 a 12 h.

La ruta tiene un precio de 20 euros por persona y está disponible el último viernes de mes, en estas fechas: 31 de julio, 28 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre. Las entradas son limitadas y se pueden conseguir a través de este enlace.

El domingo 7 de junio se ofrecerán dos pases gratuitos de esta visita guiada, organizada en colaboración con el MUHBA, el Centre Excursionista de Catalunya, con motivo de su 150.º aniversario, y la Fundació Verdaguer, dentro del marco de la Festa Verdaguer 2026. Los turnos tendrán lugar de 10 h a 12 h y de 12 h a 14 h. La actividad es gratuita, pero el aforo es limitado; podéis reservar vuestra entrada hasta agotar las localidades a través de esta web.

Espacios de Poder

Esta otra ruta lleva el nombre de "Espacios de Poder", y conecta la Torre Bellesguard con el Monasterio de Pedralbes. Dos monumentos con una geografía e historia compartidas. Mucho antes de Gaudí, cinco siglos antes para ser exactos, Bellesguard ya era un poderoso lugar de la ciudad condal. Como también lo fue el Monasterio de Pedralbes. La zona era transitada y habitada por reyes, reinas y grandes personalidades de la política y la cultura de aquella época, como Elisenda de Montcada, Martín I el Humano, Margarita de Prades, Violante de Bar, Bernat Metge, Benedicto XIII (más conocido como el papa Luna) o Cecilia de Urgell.

Torre Bellesguard Ruta "Espacios de Poder"

La ruta tiene una duración de 2,5 horas. Comienza en la Torre Bellesguard, con una visita de una hora. Posteriormente, se realiza el desplazamiento en transporte público al Monasterio de Pedralbes, y la experiencia termina en el monasterio, con una explicación de una hora adicional.

El precio de esta ruta es de 25 euros por persona y se puede disfrutar en estas fechas: viernes 5 de junio y 17 de julio de 18 h a 20.30 h, y sábados 5 de septiembre, 31 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre de 10.30 h a 13 h. Las entradas también se pueden adquirir en la web.

Memoria en tiempos de Guerra

La visita guiada “Memoria en Tiempos de Guerra” une tres edificios: la Torre Bellesguard, el Pati Llimona y la Basílica de los Santos Justo y Pastor, siguiendo el linaje de la familia Gualbes, muy influyente y poderosa entre los siglos XIV y XVIII.

Más concretamente es el personaje de Joan de Gualbes i Copons, el último Gualba, quien nos guiará a lo largo de esta ruta que se divide en dos partes: una primera por la mañana en la que se visita la Torre Bellesguard (de 12 a 13 h), y la sesión de tarde, que comienza en el Pati Llimona y termina en la Basílica de los Santos Justo y Pastor (de 17 a 19 h). Los asistentes a esta visita podrán ver el Libro de Bellesguard, así como la reliquia de la Vera Cruz, un privilegio al alcance de muy pocos.

La ruta tiene un precio de 30 euros por persona y está disponible un día al mes hasta finales de año: 4 de junio, 2 de julio, 3 de septiembre, 1 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre. Como en las otras visitas, las entradas se compran en la web.

Barcelona está llena de actividades culturales, así que aquí te dejamos los mejores planes para hacer durante el mes de mayo.