El escandaloso caso del grupo de monjas ‘heavies’ que denunciaron al mánager por abusos y mentiras

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Con solo un álbum, la corta trayectoria de Dogma ha sido manchada por los abusos de poder y la salida de tres integrantes originales, que actúan en Barcelona con Vindicta
En pleno fervor religioso –el LUX de Rosalía, Los domingos, la visita del Papa...– tal vez os haya saltado algún contenido de Dogma, un grupo de heavy metal integrado por cinco monjas herejes. Cuando buscas información del grupo, todo se vuelve un poco más opaco: no tienen entrada en la Wikipedia, la biografía es bastante elusiva... no encuentras de dónde son, cómo se formaron, quién está detrás. Te tienes que sumergir un poco más en Internet para descubrir que es un grupo prefabricado y marcado por la polémica, pero vayamos por partes.
Dogma es un grupo de metal formado por unas monjas que han roto sus cadenas –Lilith, Lamia, Nadiha y Rusalka–, con un estilo de heavy metal teatral de alto voltaje y riffs punzantes combinados con melodías vocales sinfónicas y cautivadoras. Hasta aquí, todo bien, nos podemos imaginar una especie de versión femenina de Ghost –grupo sueco que tiene al Papa Emeritus como cantante–, con un único álbum, Dogma (2023), y algunos singles, incluida la versión de Like a prayer (2024) de Madonna.
La web oficial juega más al misterio: "Dogma es lo que tú quieras que sea. Un culto, una secta, una sociedad secreta, una banda, un musical, un documental... Tú decides qué somos. Solo exigimos una cosa: formar parte de tu nueva vida" y sigue un manifiesto de trece puntos que apunta al empoderamiento, pero suena a consignas de autoayuda generadas con IA. Sospechoso, ¿no?
Solo hace falta indagar un poco más para ver que Dogma es un grupo prefabricado en secreto por Ian Di Leo (propietario de IDL Entertainment, agencia con sede en Los Ángeles y muy bien conectada con América Latina) que en 2019 publica anuncios en las redes para encontrar cantantes e instrumentistas jóvenes. Paralelamente se asocia con los hermanos músicos Álvaro y Federico Rabaquino (que firmaban como The Dark Messiah) para dar forma al proyecto. Todo esto según los fans (Di Leo nunca se ha pronunciado), a partir de las denuncias de las primeras integrantes del grupo.
En 2023 se publica el álbum de debut homónimo, bajo el prestigioso sello Napalm Records y se contratan para los directos a las cantantes e instrumentistas Grace Jane Pasturini (voz/Lilith), Amber Maldonado (guitarra/Lamia) y Patri Grief (guitarra/Rusalka). Después de giras intensivas, las tres intérpretes son reemplazadas y publican un comunicado revelando sus verdaderas identidades y denunciando el trato abusivo de Di Leo: "manipulación, maltratos y mentiras", y aseguran que "transformó la banda en una marca y a las personas en piezas descartables", traicionando así a las artistas y a los fans. Poco después se despublicó el comunicado por acciones legales de su mánager y Dogma hizo un comunicado propio quitando hierro al asunto.
Actualmente, Dogma continúa actuando en directo con otras integrantes anónimas, y de hecho actúa en España este verano 2026: el 4 de julio en el Resurrection Fest de Viveiro (con grupos como Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson) y el 5 de julio en el Rock Imperium Festival de Cartagena (Iron Maiden, Sabaton, Within Temptation).
Por su parte, Pasturini, Maldonado y Grief han montado su propio grupo con la colaboración de The Black Messiah, ya totalmente desvinculados de Dogma y Di Leo; se llama Vindicta y parece de justicia poética que es el grupo al que los fans deberían apoyar: tienen un single publicado, The face of the clown (2025), y la buena noticia es que el 12 de julio actúan en Barcelona (Razzmatazz 3).
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