El Festi que Faltava trae diez horas de música gratuita en clave femenina a Sant Andreu

Les Que Faltaband impulsan el festival, con artistas como Maruja Limón, Raquel Lúa y DJ Trapella, además de un mercado de artesanas y zona gastronómica
El Festi que Faltava vuelve tras el éxito de su primera edición, con una propuesta ampliada que pone el foco en el talento femenino. Impulsado por el grupo Les Que Faltaband, el proyecto celebrará su segunda edición el sábado 21 de marzo con entrada libre en el recinto de Fabra i Coats, una jornada musical que comenzará a las 12 h y se alargará hasta las 22.30 h.
Se trata de una apuesta por el talento de las artistas femeninas, con propuestas acústicas emergentes y conciertos de gran formato, que empezará con el colectivo La Cara B, que pinchará vinilos para caldear el ambiente. Entre los nombres destacados se encuentran las actuaciones de Raquel Lúa, Paula Peso, Maruja Limón, Marta Mena y Marta Duran. El último tramo del festival culminará con los conciertos de Maruja Limón, Les Que Faltaband y una sesión de DJ Trapella.
No solo encontraréis música, porque el festival también contará con un mercado de artesanas, que crece respecto al del año pasado, y reunirá a una veintena de creadoras locales de joyería, ilustración, cerámica y moda. Además, esta edición incorporará una zona exterior con foodtrucks y servicio de barra durante todo el día.
Les Que Faltaband, creadoras de El Festi que Faltava, es un grupo formado por ocho mujeres que desde 2022 ha acumulado centenares de conciertos por todo el territorio con un proyecto autogestionado para compartir su espíritu colectivo, generar red y dar visibilidad al talento femenino en diferentes ámbitos creativos.
