El karaoke barcelonés que tiene una historia con Bono de U2 celebra 30 años de historia

El espacio de la Vila Olímpica que abre cada noche y es conocido por su discreción organiza una fiesta para celebrar tres décadas

Touch Music Barcelona celebra 30 años siendo el escenario de miles de historias. El aniversario, que se celebrará el 1 de agosto, recordará todo lo que este local de karaoke emblemático de la ciudad ha vivido desde 1996, incluyendo la participación de uno de los grupos más populares del mundo de la música.

Este espacio, ubicado en la calle de Joan Miró, 8, en plena Vila Olímpica, ha puesto en marcha una campaña conmemorativa que recorre su historia a través de las redes sociales, para recuperar su imagen original bajo el lema siendo escenario de momentos muy especiales. A pesar de recordar sus inicios, hay un elemento que entonces no tenían: más de 148.000 canciones en más de 14 idiomas.

La noche que Bono de U2 hizo un karaoke con Touch Music Barcelona

Esta empresa de karaoke es conocida por abrir todas las noches y ser un punto lleno de vida de la ciudad, pero sobre todo, por su discreción. Por este motivo, famosos y futbolistas de élite confían en sus servicios.

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Aun así, hubo una noche en la que se filtró información: el equipo de producción de U2 había alquilado un espacio en Barcelona en octubre de 2015 para celebrar una fiesta privada durante su gira europea, instalando un karaoke donde incluso Bono cantó ante su propio equipo.

Actualmente, resistir en Barcelona es todo un deporte; y mientras este local celebra sus 30 años, otros han tenido que cerrar por tercera vez a pesar de la admiración de grandes personalidades catalanas. Pero no todo son malas noticias: este otro negocio acaba de cumplir 110 años (es la librería más antigua de Barcelona).

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