Mazazo a la cocina tradicional de Barcelona: cierra Casa Leopoldo tras cinco intentos por salvar el mito

Abrir y mantener un restaurante en Barcelona es un esfuerzo, más que considerable, hercúleo. Las dificultades se multiplican cuando se trata de gestionar una de las ubicaciones con más tradición y caché de Barcelona. "Nos ha podido el peso de la historia y cerramos", me explica Bruno Balbás, cofundador y CEO de Banco de Boquerones, el grupo de restauración barcelonés que está al frente del histórico Casa Leopoldo. Por poco tiempo: Casa Leopoldo cerrará el próximo domingo 28 de junio.

Foto: Maria Dias Casa Leopoldo en 2017

Casa Leopoldo, abierto en 1929 en el corazón del Raval y uno de los restaurantes que contribuyó a fijar en Barcelona lo que hoy consideramos como el recetario tradicional de la cocina catalana en Barcelona, ha tenido una vida larga y azarosa, y este será el quinto cierre de su trayectoria. Quien escribe, tenía la sensación de que encontrarse bajo la gestión de un grupo de restauración como Banco de Boquerones –una empresa barcelonesa con fuerte presencia en la ciudad– garantizaría su continuidad. Pero no ha sido así.

La bofetada de la historia

¿La razón principal del cierre? "No es un tema de barrio ni de situación de incertidumbre de la política mundial, ni del incremento de la cesta de la compra, aunque son factores que no se pueden obviar. Lo que nos ha hecho decidirnos a cerrar es el nivel de exigencia del local", se sincera Balbás. ¿Esto qué significa? "Mira, cuando entré aquí por primera vez, noté el peso de la historia como si fuera una bofetada, y me gustó muchísimo", prosigue. Pero el carisma de Casa Leopoldo ha sido un arma de doble filo.

"La gente que viene quiere sentirse empapada de la historia y las anécdotas del local, y siempre tienes que tener a alguien que la conozca bien, que pueda enseñar el restaurante. Y este es un trabajo muy exigente, que quizás yo podría asumir si tuviera veinte años menos, pero me ha superado. Es una tarea ingente de relaciones públicas", se sincera un restaurador que gestiona nueve restaurantes más en Barcelona.

"Asumir explicar la historia del local a todas horas es un trabajo muy exigente"

Ahora bien, Balbás también añade que factores como la sensación de peligrosidad en el Raval ("a una parte de la clientela le da miedo venir, llega y se marcha en taxi") y la contención del gasto ("antes la gente se pegaba tres homenajes al mes, ahora a duras penas uno") también han influido.

© Maria Dias. Casa Leopoldo

El próximo domingo 28 de junio, Casa Leopoldo ofrecerá su último servicio y cerrará al público después de comer. Después, habrá una celebración privada para los trabajadores del restaurante. Balbás lo vive de manera muy emotiva: "Estoy enamorado de este restaurante, y para mí es como si tuviera que dejar al amor platónico de mi juventud. Pero confío en que, una vez hayamos salido, habrá emprendedores que se atrevan a asumirlo".

"A una parte de la clientela le da miedo venir al Raval"

La historia de Casa Leopoldo es como la del siglo XX, larga y azarosa. Abierto como bodega en 1929 por Leopoldo Gil, un exferroviario aragonés de ideología anarquista, se ganó fama de reducto taurino bajo la gestión de su hijo Germán: en 1936 se trasladó a la calle San Rafael del Raval, y se convirtió en punto de encuentro de apoderados, empresarios –como los Balañá– y toreros, y el plato estrella era el rabo de toro.

La era dorada vino de la mano de la nieta del fundador, Rosa Gil. Durante los años setenta, se estableció como templo de la cocina catalana y del estamento intelectual de izquierdas de Barcelona: para tótems de las letras como Vázquez Montalbán, Terenci Moix o Eduardo Mendoza, más que un restaurante, esto era una mezcla de sala de estar, de fiestas y también despacho de trabajo (y la particularidad de ser, seguramente, el único restaurante taurino de España de simpatías izquierdistas, como bien recordó la visita de Pedro Sánchez no hace mucho).

Foto: Maria Dias. El rabo de toro de Casa Leopoldo

Gil, la niña del Leopoldo, como le llamaban, era una entusiasta de la cocina de mar y montaña del Empordà, y sus padres, que fueron allí de viaje de novios en 1948, fueron de los primeros en popularizar este recetario en Barcelona.

©ScottChasserott. Rosa Gil en 2009 en Casa Leopoldo

En 2015, Rosa Gil se jubiló, harta de "ser cara pública y trabajar 14 horas seguidas", según dijo, y Casa Leopoldo reabrió en 2017 bajo la gestión de Romain Fornell y Óscar Manresa, deudores de un recetario de cuchara de altos vuelos que adaptaron a su estilo con suculentos resultados. Pero el proyecto no terminó de cuajar en términos de rentabilidad, y con el añadido de Rafa Peña lo convirtieron en un bar de tapas de autor en 2019.

Foto: Ricard Martín. El comedor de Casa Leopoldo sin memorabilia, como restaurante chino

Todo aquello se fue al traste con la llegada de la pandemia, y en 2022 unos empresarios chinos lo reabrieron sin ninguna ceremonia ni pátina, convertido en un bar de menú más, a pesar de su histórico emplazamiento, y desprovisto de muchos de los elementos de valor patrimonial. En 2024 Banco de Boquerones hizo un primoroso esfuerzo por recuperar su carácter y carisma, procurando incluso suplir hasta cierto punto la memorabilia que desapareció cuando Gil abandonó el escenario, e incluso recibió la bendición de la propia Rosa Gil en el intento. Estamos ante un ejemplo más de cómo el esfuerzo más grande que puedas hacer en tu vida a veces no es suficiente. "Pero no me arrepiento de nada. Estoy encantado de haberlo intentado y ojalá alguien recoja el testigo", concluye Balbás.