El Laberinto de Horta esconde una nueva especie de mariposa nunca antes vista en Barcelona

Gracias al voluntariado del Observatorio Ciudadano de Mariposas Urbanas se ha realizado este hallazgo, que eleva a 52 el total de especies de mariposas diurnas registradas en Barcelona

Hay gente que dice que ver una mariposa da buena suerte. No sabemos si ver una especie de mariposa que nunca se ha visto en Barcelona da todavía más suerte, pero lo que tenemos claro es que se ha identificado por primera vez en la ciudad la verdeta d’ull ros (Callophrys avis).

El hallazgo se realizó hace unas semanas durante un muestreo en el parque del Laberinto de Horta. Así, el descubrimiento ha sido posible gracias al trabajo de la red de voluntariado del Observatorio Ciudadano de Mariposas Urbanas (uBMS), un projecto coordinado por el centro de investigación en ecología CREAF que funciona a la ciudad desde el año 2018, en el marco del convenio con el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Con esta observación, Barcelona alcanza un total de 52 especies de mariposas diurnas registradas, una cifra que representa aproximadamente el 26% de todas las especies presentes en Catalunya.

¿Quién es la verdeta d’ull ros?

La verdeta d’ull ros (Callophrys avis) es una especie univoltina (es decir, con una sola generación al año) que solo vuela de marzo a mayo y depende en gran medida de la presencia de plantas como el madroño (Arbutus unedo) y el emborrachacabras (Coriaria myrtifolia).

Las mariposas diurnas, como la verdeta d’ull ros, son consideradas uno de los mejores bioindicadores de calidad ambiental, ya que su gran sensibilidad a los cambios en la vegetación, el clima y las condiciones ecológicas permite obtener información muy valiosa sobre el estado de la biodiversidad urbana. Y es que en Barcelona, más allá de toda la vida urbana con actividades por hacer, también hay espais verds donde pasear, relajarse y buscar mariposas.

En fase larvaria, estas especies dependen exclusivamente de un número reducido de plantas y, cuando estas plantas desaparecen o disminuyen, las poblaciones de mariposas también sufren un rápido descenso. Asimismo, las mariposas también responden de manera muy sensible a los efectos del cambio climático.

Además de su valor ecológico, las mariposas tienen un papel fundamental dentro de los ecosistemas urbanos como consumidores primarios y como fuente de alimento para numerosos depredadores y parasitoides. También contribuyen a acercar la ciudadanía al conocimiento de la naturaleza urbana gracias a su facilidad de identificación y a su evasivo valor divulgativo y estético.

La presencia de las mariposas en Barcelona

Los datos acumulados muestran que, a pesar del aumento del número de especies detectadas, actualmente las cinco especies más comunes representan el 64% de todas las observaciones. Este patrón muestra una comunidad formada principalmente por especies generalistas capaces de adaptarse mejor a los ambientes urbanos.

EDU PEDROCCHI Mariposas de Barcelona

Los datos de seguimiento también han permitido observar el impacto directo de factores climáticos y de gestión sobre las poblaciones de mariposas. Durante el año 2020, coinciding con el confinamiento, una reducción del intervencionismo en los espacios verdes y más lluvias, aumentó la presencia de mariposas en la ciudad.

En cambio, el periodo de sequía prolongada entre 2021 y 2023 provocó una disminución importante de las poblaciones observadas. A partir de 2024, los datos muestran una recuperación progresiva.

Si buscas actividades para hacer este fin de semana (aparte de buscar mariposas), puedes echar un vistazo a nuestras propuestas en esta lista.