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El MACBA organiza visitas gratuitas a espacios que habitualmente están cerrados al público

Durante ocho días repartidos a lo largo del año, los visitantes del museo que reserven con antelación podrán acceder a las reservas, donde se custodian las piezas que no están expuestas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Reserves MACBA
Miquel Coll | Reserves MACBA
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Los museos son como un iceberg, y las exposiciones solo son la punta visible. Bajo la superficie se esconden, entre otros elementos, las obras que no están expuestas. De manera excepcional, el MACBA organiza visitas gratuitas a sus reservas durante varios días del año. Cabe destacar que se debe reservar plaza a través de la web (y, si quieres ir, te recomendamos que no tardes mucho en hacerlo, ya que las plazas se agotan rápidamente).

Las visitas serán los días 16 de julio, 17 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre. Esta oportunidad es interesante porque las reservas no suelen estar abiertas a los visitantes del museo, ya que son espacios de trabajo activo donde se llevan a cabo tareas de conservación preventiva, documentación, investigación y preparación de las piezas para su exhibición, préstamo o estudio

¿Qué se puede encontrar en las reservas del MACBA?

Cada reserva, como cada museo, es todo un mundo; pero concretamente en el MACBA se pueden encontrar piezas de artistas como Joan Fontcuberta, Manolo Laguillo, Núria Güell, Mireia Sallarès, Frederic Amat, Sinéad Spelman y Dora García.

En las visitas guiadas, habrá un recorrido por las salas donde se custodian las obras según su naturaleza (piezas bidimensionales, tridimensionales y de arte digital). Esto permitirá entender cómo las características físicas y químicas de cada pieza determinan los protocolos de conservación que los expertos deben utilizar.

Para saber más sobre la cara oculta de los museos, también podréis ver a partir del 14 de abril un programa de televisión de arte contemporáneo que presentará Albert Pla en el canal 33, y que también estará disponible a través de la plataforma 3Cat.

Si quieres vivir más actividades culturales en Barcelona, te dejamos una lista de todos los conciertos gratuitos del Sant Jordi Musical en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

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