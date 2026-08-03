El molinillo más grande del mundo y la cafetera de 'Friends': así es el museo dedicado al café que ha abierto en Barcelona

Con 2.000 piezas históricas y una biblioteca con 1.200 volúmenes especializados, este espacio de dos plantas y lleno de pasillos ya se puede visitar (¡y los menores de 15 años entran gratis!)

Barcelona abre las puertas del Museo del Café Barcelona, un espacio con 2.000 piezas históricas, como la cafetera que se utilizaba en la serie Friends, el molinillo más grande del mundo y una biblioteca con 1.200 volúmenes especializados en el café. El proyecto ha sido impulsado por Giuseppe Panasiti -fundador del antiguo Café di Roma- y su familia, y ya se puede visitar en el número 36 de Via Laietana, justo enfrente de la plaza de la Catedral.

La exposición permanente ofrece un recorrido a través de los siglos, en un espacio lleno de pasillos y dos plantas. Desde los primeros molinillos manuales y las tostadoras de época hasta las máquinas de espresso que revolucionaron el diseño y el consumo de café.

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Una de estas piezas es de 1862 y proviene de Inglaterra: es el molinillo más grande del mundo. Esta pieza se construyó para la Exposición Universal de Londres y cuenta con el sello de la casa real británica. Después de pasar por los almacenes Harrods de Londres, por Buenos Aires, y las manos de un coleccionista, Giuseppe Panasiti la hizo suya y actualmente se puede ver en el Museo del Café de nuestra ciudad.

Otra de las piezas más preciadas del museo, aunque más actual, es la cafetera que aparece en el Central Perk, la cafetería que frecuenta el grupo de amigos de la serie Friends. La pieza se fabricó por la empresa italiana Gaggia hace casi 100 años, y fue uno de los motivos por los cuales se popularizó el café exprés en zonas comerciales.

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El legado de Giuseppe Panasiti, al margen del Museo del Café, reside en las cafeterías Cappuccino, que regentan sus hijos. Panasiti llegó a tener hasta 100 establecimientos de Café di Roma en la península ibérica, hasta que los vendió en el año 2000. Ahora, Cappuccino se puede encontrar en la Via Laietana, 23 y 44, y en la Rambla, 76.

¿Cuándo puedes visitar el Museo del Café?

Cualquier día de la semana: el Museo del Café Barcelona abre de lunes a domingo, de 8.30 a 20.30 h (con la última entrada a las 20 h). A través de este enlace, la entrada general cuesta 8,50 euros, y hay tarifas reducidas a 6,50 euros para jóvenes de hasta 21 años y mayores de 65. Los menores de 15 años entran gratis.

Por 5,50 euros más, puedes moler tu propio café con un molinillo original antiguo, preparar tu espresso en una máquina histórica de los años 50 y degustarlo, además de llevarte una fotografía Polaroid del momento. Y si tienes ganas de tomarte un café (o un espresso martini), puedes hacerlo en la cafetería del museo.

Barcelona es una ciudad llena de cafeterías que no te puedes perder, y aquí puedes consultar nuestra lista con las mejores de la ciudad.