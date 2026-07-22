El mundo del vino, protagonista del pregón de la Mercè 2026

El maestro bodeguero Antoni Falgueras y su hija Meritxell Falgueras serán los pregoneros de la fiesta mayor de la ciudad, en una edición en la que Shanghái será la ciudad invitada y nuevos espacios acogerán actos de cultura popular

La Mercè, la fiesta mayor de Barcelona, será este año del miércoles 23 al domingo 27 de septiembre. Los pregoneros de este año serán el maestro bodeguero Antoni Falgueras (quien regenta el Celler de Gelida, una tienda de la calle de Vallespir fundada hace más de 130 años), y su hija Meritxell Falgueras. El cartel se basa en un mural de la artista Cinta Vidal, en el que muestra la ciudad desplegada con edificios y tradiciones identificables de la ciudad. Cada año hay una ciudad invitada en la fiesta mayor de la ciudad, y en esta edición lo será Shanghái.

Una novedad interesante de 2026 es que, junto con los espacios habituales, la actividad de la celebración se ampliará a nuevos escenarios de la ciudad como la plaza de las Glòries, la plaza de Sarrià y la plaza Comas, para hacer llegar la fiesta mayor a los diez distritos de la ciudad. Por ejemplo, el Piromusical se celebrará en la playa del Bogatell en vez de su ubicación habitual en la avenida de la Reina María Cristina, a causa de las obras de la Fira Barcelona (en Montjuïc).

La programación de La Mercè 2026

La fiesta empieza el miércoles 23 de septiembre, por la tarde, con el pregón de inicio a cargo de Antoni Falgueras, y a continuación tendrán lugar las primeras actuaciones musicales por la noche. El jueves 24, festivo local, se llenará de propuestas familiares, cultura popular y artes de calle durante todo el día, con el estreno del parque de las Glòries como escenario del Mercè arts de carrer y la presentación de la nueva coproducción con el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el Park Güell.

Foto: Ariana Nalda / ICUB Correfoc de La Mercè

Este espectáculo de gran formato, que se repetirá el día 26, fusionará música y danzas de raíz tradicional con la contemporaneidad para conmemorar el Año Gaudí y el centenario del Park Güell con la participación de los esbarts de la ciudad. El viernes 25 la actividad se reanudará al atardecer, con pirotecnia y conciertos.

El sábado 26 llegará una de las grandes novedades de este año: el estreno de la nueva Puerta del infierno, que se abrirá para recibir el correfoc de la ciudad. La fiesta mayor finalizará el domingo 27, con una jornada diurna llena de propuestas y el Piromusical de La Mercè como gran espectáculo de clausura, por primera vez en la playa del Bogatell.

Si quieres descubrir todos los detalles del cartel de La Mercè y dónde puedes ver el mural de la artista, echa un vistazo a este artículo.