El cartel de La Mercè 2026 es una obra de la muralista Cinta Vidal (y se puede ver en una biblioteca)

Barcelona ya tiene cartel para la Mercè 2026. La artista escogida para poner imagen a la fiesta mayor de la ciudad es Cinta Vidal, que despliega Barcelona para representar los diez distritos y el distrito 11 (Palestina). En el cartel de este año, con el título Barcelona desplegada: una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes se pueden identificar lugares emblemáticos de Barcelona, desde la Catedral hasta la Plaça Major de Nou Barris, y también se pueden encontrar elementos que hacen referencia a la fiesta mayor, como las alpargatas que utilizan los miembros del seguici festiu de la ciudad.

La muralista, Cinta Vidal, explica: “Quería representar una ciudad que no se observa desde un único lugar, sino que se descubre caminándola. Una Barcelona hecha de conexiones, hallazgos y miradas diversas, que durante La Mercè se transforma en un gran espacio compartido”. Vidal, como artista barcelonesa, se formó en la escuela Massana y ha proyectado Barcelona al mundo. Ha expuesto regularmente en galerías, museos y ferias de arte de ciudades como Londres, Hong Kong, Nueva York, Miami, San Francisco y Los Ángeles. Con este proyecto, vuelve a sus raíces con un estilo que captura la esencia de Barcelona, con sus tradiciones y con rincones de cada distrito para que todos los barceloneses y barcelonesas se sientan parte de la fiesta.

Ajuntament de Barcelona Cartel de La Mercè

Para ver el mural a tamaño original y explorarlo en detalle, puedes ir a verlo a la biblioteca Marina de Port - Francesc Candel, que se ubica en la calle de l'Amnistia Internacional, 10, en Sants-Montjuïc. Durante el mes de julio, los lunes y miércoles la biblioteca abre solo por la tarde, de 15 h a 20 h; los martes y viernes abre mañana y tarde, de 9.30 h a 13.30 h y de 15 h a 20 h; y los jueves de 9.30 h a 20 h. Durante el mes de agosto, la biblioteca está cerrada.

Ajuntament de Barcelona Mural Mercè Cinta Vidal

Además de una veintena de lugares emblemáticos de Barcelona, el cartel también incluye tradiciones de la fiesta mayor: zapatillas de correr, en referencia a la Cursa de la Mercè; la aceitera y los tomates, en referencia a la feria Terra i Gust que se celebra durante las fiestas en el Parc de la Ciutadella; el escenario de la plaza de la Catedral; y las alpargatas y los castellers, en referencia a la programación de cultura popular.

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