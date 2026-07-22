El cartel de La Mercè 2026 es una obra de la muralista Cinta Vidal (y se puede ver en una biblioteca)

[category]
[title]
La obra 'Barcelona desplegada: una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes' representa los distritos y diferentes elementos de la fiesta mayor de la ciudad
Barcelona ya tiene cartel para la Mercè 2026. La artista escogida para poner imagen a la fiesta mayor de la ciudad es Cinta Vidal, que despliega Barcelona para representar los diez distritos y el distrito 11 (Palestina). En el cartel de este año, con el título Barcelona desplegada: una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes se pueden identificar lugares emblemáticos de Barcelona, desde la Catedral hasta la Plaça Major de Nou Barris, y también se pueden encontrar elementos que hacen referencia a la fiesta mayor, como las alpargatas que utilizan los miembros del seguici festiu de la ciudad.
La muralista, Cinta Vidal, explica: “Quería representar una ciudad que no se observa desde un único lugar, sino que se descubre caminándola. Una Barcelona hecha de conexiones, hallazgos y miradas diversas, que durante La Mercè se transforma en un gran espacio compartido”. Vidal, como artista barcelonesa, se formó en la escuela Massana y ha proyectado Barcelona al mundo. Ha expuesto regularmente en galerías, museos y ferias de arte de ciudades como Londres, Hong Kong, Nueva York, Miami, San Francisco y Los Ángeles. Con este proyecto, vuelve a sus raíces con un estilo que captura la esencia de Barcelona, con sus tradiciones y con rincones de cada distrito para que todos los barceloneses y barcelonesas se sientan parte de la fiesta.
Para ver el mural a tamaño original y explorarlo en detalle, puedes ir a verlo a la biblioteca Marina de Port - Francesc Candel, que se ubica en la calle de l'Amnistia Internacional, 10, en Sants-Montjuïc. Durante el mes de julio, los lunes y miércoles la biblioteca abre solo por la tarde, de 15 h a 20 h; los martes y viernes abre mañana y tarde, de 9.30 h a 13.30 h y de 15 h a 20 h; y los jueves de 9.30 h a 20 h. Durante el mes de agosto, la biblioteca está cerrada.
Además de una veintena de lugares emblemáticos de Barcelona, el cartel también incluye tradiciones de la fiesta mayor: zapatillas de correr, en referencia a la Cursa de la Mercè; la aceitera y los tomates, en referencia a la feria Terra i Gust que se celebra durante las fiestas en el Parc de la Ciutadella; el escenario de la plaza de la Catedral; y las alpargatas y los castellers, en referencia a la programación de cultura popular.
[category]
[title]
Discover Time Out original video