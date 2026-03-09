El nuevo Premio Marc Lloret elegirá la mejor canción en catalán de 2026 y ya se pueden presentar candidaturas

La música catalana suma un nuevo reconocimiento: el Premio Marc Lloret a la mejor canción en catalán. La iniciativa nace de la mano de XÀFEC (Xarxa de Festivals de Música de Catalunya) y del grupo Mishima, con el objetivo de apoyar el talento emergente (los artistas o grupos que participen deberán tener un máximo de dos álbumes publicados, sin contar los singles o EPs) y ayudar a los artistas y bandas a abrirse camino en la industria musical.

Las bases se pueden consultar en la web oficial del premio, donde se pueden presentar las candidaturas hasta el 15 de mayo de 2026. En esta primera edición solo hay una categoría, dedicada a escoger la mejor canción en catalán entre todas las propuestas presentadas. La ganadora se hará pública en septiembre de 2026 durante el Mercat de Música Viva de Vic. Además del reconocimiento público, el premio incluye cuatro conciertos en festivales de la red XÀFEC y una actuación como telonero de Mishima en diciembre de 2026 en la sala Apolo. Todas las actuaciones serán remuneradas.

El jurado encargado de dar el veredicto estará formado por cinco profesionales del sector musical. Dos serán personas vinculadas a festivales de la red XÀFEC, otro será un miembro de Mishima, y también habrá un profesional de la comunicación musical y una persona del mundo de la creación literaria. Los impulsores esperan que este reconocimiento se consolide con el tiempo y se convierta en una nueva plataforma para dar visibilidad a la música en catalán y reforzar la música en directo.

Un papel clave

Con este premio se quiere rendir homenaje a Marc Lloret, miembro fundador de Mishima, que falleció el 2 de febrero de 2025. Más allá de su trayectoria como músico, Lloret tuvo un papel clave como gestor cultural, impulsó el festival popArb y dirigió durante trece años el Mercat de Música Viva de Vic. Es por ello que los organizadores quieren apoyar la creación artística y fomentar la calidad musical, porque era una de las grandes pasiones del artista, y de esta manera pueden recordar la figura de Marc Lloret.