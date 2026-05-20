El rap en catalán tomará protagonismo en la tercera edición de la competición, que abrirá inscripciones el mismo día del evento

Catalunya Freestyle, la primera liga de freestyle en catalán de la historia, pondrá en marcha su tercera edición con la primera clasificatoria de la temporada el sábado 30 de mayo en el Parque de la España Industrial de Barcelona, en el barrio de Sants, uno de los espacios de la ciudad conocidos por sus batallas de rap.

Esta primera clasificatoria mantendrá la esencia más tradicional del freestyle: será una batalla en la plaza, sin escenario, y así se recuperará el formato original con el que durante años han crecido las comunidades de freestylers en los espacios públicos.

Marc Estivill Catalunya Freestyle

Los ganadores de la clasificatoria obtendrán una plaza directa para la gran final, que tendrá lugar en febrero de 2027.

¿Dónde y cuándo será esta batalla de rap catalana?

La jornada de freestyle arrancará a las 16.30 h con la apertura de inscripciones para los participantes, mientras que el inicio de las batallas será a las 17.30 h. El evento, que cuenta con la música de Red Bull, ofrecerá un incentivo de 100 euros de premio y el acceso directo con 2 puestos para la gran final de Catalunya Freestyle. La competición contará con Rita, Emti Black y Markus FM como hosts, y un jurado de excepción formado por Still Ill, Jotapinche, Gles, Sarita y Noult.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CATALUNYA FREESTYLE (@catalunyafreestyle)

Además de la competición clásica, el cartel destaca un enfrentamiento de GoldBattle vs Catalunya Freestyle, donde los dos finalistas de esta ronda y Vanks harán una exhibición especial contra BTP, Mr. Aaron, Jamal y Xinako.

El rap por la normalización del catalán

La competición tiene como objetivo fomentar el uso del catalán en espacios y contextos donde habitualmente tiene poca presencia, especialmente entre los públicos jóvenes y vinculados a las culturas urbanas.

En este sentido, esta tercera edición contará nuevamente con la colaboración del Comisariado para el Uso Social del Catalán, para reforzar la voluntad del proyecto de convertir el freestyle en una herramienta útil para normalizar la lengua y generar nuevos referentes culturales en catalán.