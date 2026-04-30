El primer obrador especializado en xuixos de Cataluña tiene 125 años de historia

Este negocio familiar ha recibido el distintivo de Establecimiento Histórico por convertir el xuixo en un emblema de Girona

El Xuixo de Can Castelló ha recibido el distintivo de Establecimiento Histórico en reconocimiento a una trayectoria pastelera que ya supera los 125 años. La relevancia de este local centenario no se basa solo en su longevidad, sino también en el papel fundamental de la familia Castelló como motor de la recuperación del xuixo artesanal y de calidad. Gracias a esto, lo han convertido en un emblema indisociable de la ciudad de Girona.

El origen de este legado se remonta al año 1898, cuando Julià Castelló y Carme Pericot abrieron una panadería en el barrio del Mercadal. Con el paso de las décadas y el impulso de la tercera generación, el negocio evolucionó hasta convertirse en la pastelería de referencia que es hoy día (ubicada en la calle de l'Argenteria 7 de Girona).

Lo que hace especial a esta familia es la preservación de la receta original, fruto de su vínculo directo con el creador del dulce, Emili Puig. A pesar de la pérdida de popularidad que el producto sufrió a finales de los años noventa, los Castelló apostaron por su revitalización, a través de métodos artesanales pero con una visión innovadora.

La auténtica dedicación: 5.000 xuixos al día

La familia Castelló se especializó exclusivamente en la elaboración de este dulce en el año 2014. Actualmente, desde su obrador de más de 500 m² en Banyoles, producen cerca de 5.000 unidades diarias que se distribuyen por toda Cataluña, el sur de Francia y diversos puntos del Estado español.

Aunque fue una apuesta arriesgada, en el año 2023 inauguraron el primer obrador especializado del sector y, en 2024, abrieron su propia tienda en el Barri Vell de Girona, el primer establecimiento de la ciudad dedicado íntegramente a la venta del xuixo.

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