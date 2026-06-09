El Sónar 2026 también será para menores y familias gracias al Sónar Kids, que vuelve a celebrarse 10 años más tarde

La cita con la música y la creatividad digital para los más pequeños tendrá lugar el sábado 20 de junio en el Parc del Fòrum, con entrada gratuita para adolescentes y niños de menos de 15 años

Este año el Sónar se ha tenido que reinventar de varias maneras: ha cambiado de dirección, se hace únicamente en la Fira Gran Via, pierde la distinción Sónar de día / Sónar de Noche... y recupera Sónar Kids, la vertiente familiar del festival, que nació en 2009 para acercar la música y las artes digitales a los niños y las famílias y que se celebró hasta 2016. Ahora, 10 años más tarde, vuelve el sábado 20 de junio al Petit Amfiteatre del Parc del Fòrum.

Durante toda la jornada, de 11 a 20 h, habrá actuaciones musicales, talleres interactivos y una zona de juego libre. En el Sónar XS habrá diez espectáculos musicales, con los directos de Elan (vinculado al proyecto de cocreación adolescente BOCA), Rosin de Palo y Stonzze, y el show híbrido de hip-hop con marionetas Peppo Monk and the Circus de Puppetmastaz. También habrá sesiones de DJ para bailar en família a cargo de La Sofy, Sonido Tupinamba, naguiyami y AWWZ, y una demostración de baile en vivo de Funky Training - Kids On Stage.

Foto: Sónar Rosin de Palo

Los talleres tendrán lugar en el SonarDôme. Habrá uno para pequeños DJ, DJ & Interactive Jam Workshop by BRIDGE__48, y otro de sintetizadores modulares, Modular Workshop by Antonus, donde los pequeños podrán tocar todo tipo de aparatos y controladores. Además, habrá doble sesión de un taller de creación sonora (y de camisetas) a partir de plantas, Plant for the Planet. Mientras tanto, la zona de juegos estar& siempre abierta para entretenerse libremente con grafitis, minigolf, camas elásticas y otras actividades.

Para que el evento sea cómodo para los niños, el volumen de la música estará adaptado a sus oídos. También habrá zonas de sombra, césped artificial y se permitirá el acceso con carritos de bebé. Aunque se podrá comprar comida en el recinto, habrá una zona de pícnic donde las famílias también podrán llevar la suya. Aparte de la oferta gastronómica, también habrá tienda de merchandising con ropa y accesorios para menores.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El Sónar Kids es gratuito para los niños o adolescentes de 15 años o menos, que deben reservar un Ticket de Niño/a e ir acompañados de un adulto. Los adultos y los adolescentes de 16 años o más deben pagar un Ticket de 1 Adulto (12 euros) o bien de 2 Adultos (20 euros), que se pueden adquirir en la web del Sónar.

Foto: Christian Bertrand Peppo Monk and the Circus

Consulta todo lo que dará de sí el festival en nuestra guía del Sónar 2026