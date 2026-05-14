El Sónar se reinventa con nuevos escenarios, una instalación interactiva de 900 m² y una nueva sede en un edificio histórico de Barcelona

La 33.ª edición del festival es la primera dirigida por François Jozic y llega con muchos cambios, como la fusión de las ediciones de día y de noche en la Fira Gran Via

Esta que llega ahora –del 18 al 20 de junio– no és solo la 33.ª edición del Sónar. És la primera que dirige François Jozic, tras la decisión de sus fundadores Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero de abandonar la nave. Venían de una edición complicada, marcada por las cancelaciones y el boicot de artistas después de que se conociera la relación de Superstruct Entertainment, propietaria del festival, con el fondo KKR, con intereses israelíes. Ahora, afirma Jozic, el momento és distinto. Dice que espera batir récord de asistencia de 160.000 espectadores y "convertir Barcelona en la capital de la cultura digital".

Pero este no és el único gran cambio, hay muchas más novedades. El Sónar 2026 deja la Fira de Montjuïc y se concentra en la Fira Gran Via. Por tanto, desaparece la distinción entre Sónar de Día y Sónar de Noche. Con la fusión, los escenarios evolucionan y se reubican. Además, cambian algunas dinámicas que pretenden hacer el festival más cómodo para los asistentes. Otro cambio es que Sónar+D se independiza y se mantiene en Barcelona con una nueva sede, en la Llotja de Mar, aunque también tendrá presencia en el festival con una gran instalación.

En el apartado musical, destacan entre muchos otros, la presencia de The Prodigy (por primera vez en el festival), Charlotte de Witte, Amelie Lens con un show audiovisual, Kelis, Skepta, Speedy J, Modeselektor y los pioneros Cabaret Voltaire, que celebran 50 años y también estarán por primera vez en el Sónar. Pero más allá de los artistas, las grandes estrellas de esta edición son las novedades que explicamos a continuación.

1) Nuevos escenarios

El Sónar 2026 se concentra en la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Por tanto, de alguna manera los escenarios del Sónar de Día y de Noche se fusionan en un único espacio. Lo ejemplifica el emblemático SonarVillage, por ejemplo, permitirá ver la puesta y la salida del sol (un ritual casi mítico que antes ofrecía el SonarPub, ahora desaparecido, o fusionado con el Village). El SonarPark pasa a estar al aire libre y se amplía, pero continúa dedicado a las músicas jóvenes. El SonarHall tendrá una configuración que le permitirá ir mutando de pista de baile a sala de conciertos.

El SonarLab se presenta como el proyecto musical más ambicioso, con un escenario central, sonido 360 y el público alrededor de los artistas. El SonarLab, que combina artistas emergentes y grandes nombres se renueva y sigue al aire libre, pero se mueve. Finalmente, el SonarClub –"la joya de la corona", según Miquel Trullols, responsable de comunicación del Sónar–, presenta una mejora de luz y de sonido con dos grandes pantallas retráctiles que pueden situarse en los laterales o unirse al centro del escenario según el momento.

Foto: Sónar SonarCar

2) Una escultura viva gigante

El Sonar+D se queda en Barcelona, pero también estará presente en la Fira Gran Via con una instalación de 900 metros cuadrados (30x30 metros) en el pabellón principal, donde está el SonarClub. Con 700 motores independientes, la escultura lumínica, desarrollada expresamente para el festival será como un organismo vivo que reaccionará al paso del público y se moverá al ritmo de su estado de ánimo, que pasará por muchos estadios diferentes según la hora del día o la noche.

3) Sonar+D en la Llotja de Mar

El Sonar+D, la parte más tecnológica del festival, se celebra por primera vez en este edificio histórico desconocido para muchos barceloneses, ya que solo se puede visitar en ocasiones muy concretas. Los días 18 y 19 de junio acogerá 95 actividades (entre charlas, talleres, actuaciones, etc.) que se repartirán por las diversas salas de la Llotja de Mar, incluido el patio, creando un interesante choque entre arquitectura del pasado e ideas del presente y el futuro. Este año, Sónar+D se plantea la pregunta "¿qué hacemos con la tecnología?" con la idea de presentar alternativas que permitan recuperar su control. El hecho de desvincularse del festival, hará que Sonar+D sea mucho más accesible, y se podrá acceder por solo 15 euros al día.

Foto: Cambra de Comerç de Barcelona Llotja de Mar

4) Una Sónar Week de punta a punta de BCN

La SonarWeek, que es la programación ampliada del festival mantiene el OFFSonar en el Poble Espanyol y a la vez incorpora nuevos espacios. Durante dos días, el Parc del Fòrum acoge el SonarDistrict, que es una programación diurna que incluye el SonarKids –para el público familiar–, de manera que se puede decir que el Sonar 2026 se celebra de punta a punta de Barcelona. Otro espacio nuevo es el Moog, que acoge una programación comisionada por Angel Molina.

Photograph: Shutterstock

5) Agua, comida y forma de pago

Otras novedades tienen que ver con cuestiones más prácticas. Habrá zonas de descanso ampliadas, se podrá entrar y salir en cualquier momento (cosa que permitirá al público hacer una pausa e ir a casa a cenar, ducharse y cambiarse si la jornada es demasiado maratoniana), se suprime el sistema de pago cashless (cosa que agradecerán muchos asistentes), habrá fuentes de agua potable repartidas por el recinto y por primera vez se podrá entrar comida. La organización destaca que hacerlo todo en un único recinto hará que no haya el clásico solapamiento entre noche y día y que en 5 minutos puedes ir de una punta a la otra del recinto.

Foto: Sónar Mapa Sónar 2026

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