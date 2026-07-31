En 9 de cada 10 municipios de Catalunya no dan cine, pero Texas-Cinema als Pobles quiere llevarlo a donde no hay

Entre 2002 y 2024, las sesiones de cine en catalán solo representaron un 3,52 % de la programación total en Cataluña, y Plataforma per la Llengua pone en marcha un proyecto para cambiarlo

La plena normalización del catalán en las grandes pantallas, a pesar de que cines de verano al aire libre destacan por películas en esta lengua, todavía es una asignatura pendiente. A pesar de la popularidad del cine catalán durante los últimos años a nivel internacional, la lengua propia sigue siendo una excepción en las carteleras. Hablemos en datos: entre 2002 y 2024, las sesiones de cine en catalán solo representaron un 3,52 % de la programación total en Catalunya. Por ello, el proyecto Texas. Cinema als pobles pretende llevar películas a localidades más allá de las grandes ciudades.

A la distribución limitada se le suma la drástica reducción de salas y pantallas de exhibición. En el año 2000, Catalunya tenía un cine por cada 26.275 habitantes. En el año 2025, uno por cada 62.493. Los datos demuestran una tendencia clara: la concentración de cadenas y multicines en las grandes poblaciones ha ido destruyendo el tejido de salas pequeñas e independientes. Hoy, nueve de cada diez municipios de Catalunya no disponen de oferta cinematográfica.

Por este motivo, Plataforma per la Llengua ha iniciado una campaña para llevar el cine en catalán allá donde hoy no llega, para que deje de ser el privilegio de algunas ciudades y se convierta en una oferta cultural accesible para todos, en colaboración con los Cinemes Texas con el proyecto Texas. Cinema als pobles.

¿Cómo se llevará el cine de Barcelona a los pueblos?

Por todo el territorio hay muchos espacios preparados para acoger proyecciones: ateneos, teatros, casinos, centros cívicos, salas polivalentes, auditorios, etc. A menudo, sin embargo, los municipios no disponen de los recursos ni de los contactos necesarios para construir una programación estable y atractiva.

© Cinemes Texas Cinemes Texas

Los Cinemes Texas gestionarán la adquisición de paquetes de películas (tanto de producciones originales como subtituladas o dobladas) y ofrecerán el servicio a los consistorios. Cada municipio podrá adaptar la propuesta a sus necesidades y posibilidades económicas: proyecciones puntuales, ciclos temáticos, programaciones regulares o sesiones escolares. También se podrán impulsar actividades complementarias como cinefórums, coloquios, debates o charlas.

A pesar de la idea, Plataforma per la Llengua necesita recursos para impulsar el proyecto y coordinarlo, establecer acuerdos con distribuidoras, programar las sesiones y dar soporte técnico a los municipios participantes. Quienes contribuyan económicamente, aparecerán en los créditos especiales que se incluirán al final de cada proyección de Texas. Cinema als pobles.

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