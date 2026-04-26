Esta empresa te alojará durante un mes en los Alpes Japoneses: te explicamos cómo solicitarlo

¿Y si pudieras mudarte a los Alpes Japoneses durante un mes, no como turista, sino como parte de una pequeña comunidad con tus mismos intereses? Es una escapada que no solo promete aire puro, sino un auténtico reinicio para la mente y el cuerpo. Os presentamos Goodpace: la empresa que ha creado una nueva casa de co-living pensada exclusivamente para corredores de montaña.

Este verano, del 12 de junio al 12 de julio, Goodpace lanzará su primera estancia piloto en Fujimi, Japón, a solo dos horas de Tokio. Han invitado a entre seis y ocho participantes a vivir, trabajar y correr juntos en las montañas. La idea es crear un pequeño grupo para "vivir y entrenar juntos" explorando rutas por los Alpes Japoneses y fomentar que los corredores compartan sus conocimientos y rutinas. Si eres de Barcelona, puedes consultar aquí los mejores clubes de running de la ciudad.

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Según la empresa, este piloto de un mes no es tanto un producto acabado, sino más bien un experimento para descubrir qué pasa cuando personas con ideas afines se comprometen con un estilo de vida más pausado. A largo plazo, la compañía espera ofrecer una base de entrenamiento permanente para los entusiastas de la montaña que quieran explorar esta región de Japón, ya que, ahora mismo, esta infraestructura no existe realmente.

¿Dónde os alojaréis?

Fujimi se encuentra en la prefectura de Nagano y es conocida por sus bosques profundos y sus senderos de gran altitud. Es el tipo de paisaje que invita a la actividad de verdad: carreras largas, excursiones que terminan con baños en aguas frías y veladas bajo las estrellas.

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En cuanto a la casa comunitaria, imagina una villa aislada de seis habitaciones donde cada dormitorio tiene su propio baño; las zonas comunes están preparadas para el co-living y tu jardín es la cordillera de Yatsugatake y los Alpes del Sur. Ah, y también hay una terraza gigante con barbacoa exterior, dos salas de baño al estilo de las posadas japonesas (onsen), gimnasio, un piano, equipo de sonido y televisión.

¿Qué haréis durante el viaje?

Los participantes disfrutarán de una combinación de teletrabajo y vida al aire libre, con tiempo reservado para el entrenamiento y la exploració. Las salidas en grupo se organizarán en función de las condiciones meteorológicas y la agenda de cada participante, pero el énfasis no se pone en el rendimiento, sino en pasar "tiempo de calidad en la naturaleza".

¿Cuáles son los requisitos?

Idealmente, los participantes deberían estar disponibles durante todo el mes (del 12 de junio al 12 de julio), aunque Goodpace estudiará estancias más cortas según cada caso. Debéis sentiros cómodos compartiendo espacios, ser autosuficientes para organizar vuestro propio horario y entrenamiento, estar abiertos a las actividades grupales y saber conducir (se recomienda tener el carné de conducir japonés o el internacional).

Pero no os estreséis por si no sois corredores profesionales o si no habláis japonés: todo lo que necesitáis es una mente abierta y ganas de participar en las carreras y actividades del grupo. Básicamente, si te gusta el trail running, la exploración de montaña y eres una persona sociable, este piloto podría ser para ti.

¿Cuánto costará?

El precio por una habitación compartida para dos (¡trae a un amigo!) es de unos 120.000 ¥ (unos 725 euros por persona), mientras que una habitación privada cuesta 190.000 ¥ (unos 1.150 euros). No obstante, Goodpace especifica que estos son los precios para los "miembros fundadores" del mes piloto y que las futuras estancias podrían tener un coste más elevado.

Las solicitudes están abiertas hasta el 5 de mayo. Para más información, visitad el sitio web oficial de Goodpace.

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