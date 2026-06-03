Esta instalación artística efímera de vidrio soplado rememora el pasado de los lavaderos del Gòtic (¡y se puede visitar gratis!)

La escultura mide cuatro metros de altura y está abierta al público hasta el 14 de septiembre en Ciutat Vella

El Wittmore Hotel, situado en la calle de Riudarenes, 7, en Ciutat Vella, está construido sobre un antiguo lavadero público del Gòtic. Actualmente, esta ubicación se ha convertido en uno de los alojamientos más exclusivos de la ciudad, bajo el concepto de lujo creativo.

Para rendir un homenaje a su pasado, el hotel ha inaugurado la segunda edición del Projecte 360º, que transforma su jardín vertical en una sala de exposiciones efímeras al aire libre. Después de una primera edición protagonizada por Rosa Tharrats, el hotel presenta Mnemósine, una instalación site-specific que estará abierta al público desde el 18 de mayo hasta el 14 de septiembre.

Dibujo, arcilla y una escultura de vidrio

La obra ha sido concebida por la artista multidisciplinaria Berta Blanca T. Ivanow y cuenta con el comisariado de Dessislava Pirinchieva, fundadora de Splash International Cultural Agency. La propuesta, que tiene cuatro metros de altura, nace de dibujos y maquetas de arcilla realizados por la artista. Los prototipos interpretan los gestos de las manos anónimas de las lavanderas, y posteriormente, las formas han sido plasmadas en vidrio soplado junto con el artesano Ferran Collado.

Wittmore Hotel MNEMÓSINE

Aparte de la obra, visitar este espacio es interesante porque el jardín vertical tiene más de 3.000 plantas diferentes. Y para tener una vista más original de Mnemósine, podéis verla desde el restaurante Contraban.

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