Este es el país europeo donde puedes cobrar más y tener más proyección en tu carrera profesional

El estudio Henley Opportunity Index se ha basado en factores como la calidad de la educación y el nivel de vida

Trasladar a la familia al extranjero para asegurarles un futuro mejor es una decisión que muchos padres han tomado durante décadas. En este contexto, el Henley Opportunity Index busca arrojar luz sobre aquellos países "donde el acceso, las redes y la calidad institucional se alinean para maximizar la progresión profesional" y el "potencial de ingresos".

El índice se ha publicado junto al Informe de Educación 2026 y evalúa países de todo el mundo basándose en seis indicadores principales: potencial de ingresos, avance profesional, perspectivas de empleo de élite, educación de primer nivel, movilidad económica y alta calidad de vida.

Todo ello se combina en una "puntuación de oportunidad" global, que se utiliza para clasificar a los 15 mejores países del mundo en relación con la prosperidad y la progresión laboral.

Liderando la lista encontramos a Suiza, que ha obtenido un 86 sobre 100 global, destacando especialmente en potencial de ingresos (donde ha conseguido una puntuación perfecta de 100) y en movilidad económica (93).

Siguiéndola de cerca en segundo lugar está Singapur, con una puntuación de oportunidad del 81%, seguida de Australia en tercera posición con un 80%. Os hacemos un spoiler: Barcelona no sale en la lista, así que os recomendamos actividades gratuitas en la ciudad para ahorrar un poquito.

Los 15 mejores países según el Henley Opportunity Index:

Suiza Singapur Australia Reino Unido EE. UU. Canadá Austria Emiratos Árabes Unidos Nueva Zelanda Hong Kong Italia Letonia Malta Portugal Grecia

Si tenéis ganas de viajar pero sin ir muy lejos, podéis echar un vistazo a la lista de los pueblos más bonitos de Cataluña.