Este pueblo cerca de Barcelona será uno de los lugares más visitados este verano

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Según TripAdvisor, entre el top 10 se encuentra una villa a solo 30 minutos de la ciudad
Ya sea por el crecimiento de la escena gastronómica y cultural, por las nuevas atracciones de vanguardia, por el poder de las redes sociales o por el deseo de escapar de ellas, los destinos menos conocidos son tendencia. Segundas ciudades, pueblos de playa más pequeños o capitales que antes se pasaban por alto, en lugar de las grandes metrópolis convencionales.
Este es el caso de los destinos emergentes del Summer Travel Index de Tripadvisor, que analiza el crecimiento de búsquedas de los viajeros. La lista se basa en datos de interés para viajes entre los meses de junio y agosto, especialmente los británicos.
España continúa reinando y Alicante brilla en la primera posición. Mientras las playas de Mallorca siempre han sido solicitadas, Alicante es un competidor en ascenso con playas urbanas y una vida nocturna especial. Además, Sitges, a solo 30 minutos de Barcelona, se posiciona en el top 7 de la lista.
El pueblo portugués de Alvor es segundo, situado en el corazón del Algarve, famoso por su litoral. Otros destinos en España como Playa de Palma y Málaga ocupan el podio, esta última consolidada como referente de turismo cultural y sol.
Otros lugares populares incluyen Cracovia, Budapest y sus baños, o Dublín, para quienes prefieren una pinta de Guinness y paisajes verdes antes que la arena. También destaca la presencia de la villa de Sitges, un clásico que nunca falla en las listas de tendencias.
Estos son los destinos europeos de tendencia según Tripadvisor para 2026:
Alicante, España
Alvor, Portugal
Playa de Palma, Mallorca, España
Málaga, España
Ksamil, Albania
Cracovia, Polonia
Sitges, España
Rodas, Grecia
Budapest, Hungría
Dublín, Irlanda
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