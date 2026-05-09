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Este pueblo cerca de Barcelona será uno de los lugares más visitados este verano

Según TripAdvisor, entre el top 10 se encuentra una villa a solo 30 minutos de la ciudad

Daniela Toporek
Laia Carpio Fusté
Escrito por
Daniela Toporek
Traducido por:
Laia Carpio Fusté
Sitges
Rutes Garraf
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Ya sea por el crecimiento de la escena gastronómica y cultural, por las nuevas atracciones de vanguardia, por el poder de las redes sociales o por el deseo de escapar de ellas, los destinos menos conocidos son tendencia. Segundas ciudades, pueblos de playa más pequeños o capitales que antes se pasaban por alto, en lugar de las grandes metrópolis convencionales.

Este es el caso de los destinos emergentes del Summer Travel Index de Tripadvisor, que analiza el crecimiento de búsquedas de los viajeros. La lista se basa en datos de interés para viajes entre los meses de junio y agosto, especialmente los británicos.

¿Dónde se viajará este 2026?

España continúa reinando y Alicante brilla en la primera posición. Mientras las playas de Mallorca siempre han sido solicitadas, Alicante es un competidor en ascenso con playas urbanas y una vida nocturna especial. Además, Sitges, a solo 30 minutos de Barcelona, se posiciona en el top 7 de la lista.

Sitges
Foto: ShutterstockSitges

El pueblo portugués de Alvor es segundo, situado en el corazón del Algarve, famoso por su litoral. Otros destinos en España como Playa de Palma y Málaga ocupan el podio, esta última consolidada como referente de turismo cultural y sol.

Otros lugares populares incluyen Cracovia, Budapest y sus baños, o Dublín, para quienes prefieren una pinta de Guinness y paisajes verdes antes que la arena. También destaca la presencia de la villa de Sitges, un clásico que nunca falla en las listas de tendencias.

Estos son los destinos europeos de tendencia según Tripadvisor para 2026:

  1. Alicante, España

  2. Alvor, Portugal

  3. Playa de Palma, Mallorca, España

  4. Málaga, España

  5. Ksamil, Albania

  6. Cracovia, Polonia

  7. Sitges, España

  8. Rodas, Grecia

  9. Budapest, Hungría

  10. Dublín, Irlanda

Si quieres viajar sin salir de Cataluña, echa un vistazo a los pueblos más bonitos de 2026.

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