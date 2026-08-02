La nave, inspirada en la impresionante Batalla del Gaznate, un punto de inflexión en la tercera temporada de la serie, se podrá visitar durante cinco días

La casa del dragón ha saltado fuera de la pantalla: en junio, un maestro vidriero creó una vidriera inspirada en la temporada en la Casa Batlló, ya que en La casa del dragón aparece un cristal inspirado en las creaciones de Gaudí. Y ahora lo han vuelto a hacer: un gran barco inspirado en el universo Targaryen estará en varios puertos del país, y se podrá visitar, e incluso navegar, completamente gratis.

Uno de los momentos más impactantes de esta nueva entrega ha sido la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que marca un punto de inflexión en la historia y que ha conquistado a los seguidores de la ficción, y precisamente a raíz de este episodio, HBO Max traslada el universo de la serie al País Vasco con un espectacular barco Targaryen.

¿Cuándo y cómo puedes subir al barco de la Batalla del Gaznate?

La primera parada será San Sebastián, donde el barco permanecerá atracado en el puerto del 7 al 9 de agosto. Durante estos tres días, el público podrá acceder de forma gratuita a bordo del barco, recorriendo sus diferentes espacios y descubriendo de cerca el imaginario de la Casa Targaryen.

HBO La Casa del Dragón

La actividad estará abierta durante toda la jornada de 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h cada día, con acceso organizado en grupos de 25 personas.

Posteriormente, el barco llegará a Bilbao, situado en el Museo Marítimo, donde estará abierto al público la tarde del 10 de agosto, en horario de 17 h a 21 h, y los días 11, 12 y 13 de agosto. Además de poder visitar el barco, los fans tendrán la oportunidad de vivir una experiencia aún más exclusiva: navegar por la ría de Bilbao a bordo del barco Targaryen. Cada mañana habrá 50 plazas para esta experiencia premium, mientras que el resto de visitantes por la tarde podrán disfrutar del recorrido inmersivo por el barco.

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