La Casa Batlló fusiona a Gaudí y el universo de 'Juego de Tronos' con una instalación artística

Para celebrar el estreno de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', una experiencia inmersiva llega a otra casa con un dragón

¿Qué tienen en común Juego de Tronos y la Casa Batlló, aparte de ser de las mejores creaciones cada una en su ámbito? Exacto, los dragones. La bestia que corona el tejado del edificio de Gaudí (y que también se convierte en protagonista cada Sant Jordi cuando la fachada se llena de rosas rojas) será el centro de un acontecimiento el próximo jueves 18 de junio, cuando, en teoría, el dragón despertará.

Concretamente, a partir de las 20.30 h, la Casa Batlló transportará a los fans del universo de George R.R. Martin a Poniente, y los hará sentir como un miembro más de la familia Targaryen. Se trata de una experiencia inmersiva creada especialmente para la ocasión y basada en La Casa del Dragón, la serie original de HBO. Esta precuela está ambientada 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos y se centra en los antepasados de uno de los personajes más icónicos de la saga (y con un final que no hizo justicia a su legado): Daenerys Targaryen.

La primera visita de 'La Casa del Dragón' a la Casa Batlló

¿Nadie ha pensado alguna vez que la Casa Batlló se podría llamar también 'la casa del dragón'?. A pesar de esta conexión, es la primera vez en la historia que el emblemático edificio del paseo de Gràcia, 43, acoge una instalación artística inspirada en la producción de HBO.

La acción sirve para calentar motores de cara al estreno de la tercera temporada de la serie, que llegará a la plataforma el próximo 21 de junio, y que contará con la instalación de tres vidrieras monumentales forjadas por el maestro artesano vidriero David Gibernau, unas piezas hechas al estilo de Antoni Gaudí que rinden homenaje al arquitecto en el año del centenario de su muerte (por cierto, ¡aquí te recomendamos todas las actividades gratuitas que no te puedes perder para celebrar el Año Gaudí!).

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