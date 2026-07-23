Estos son los 18 espacios con juegos de agua infantiles donde refrescarse gratis en Barcelona

Con una ola de calor tras otra este verano, Barcelona ofrece alternativas para refrescarte. Puedes ir a las piscinas municipales o a estas piscinas naturales gratuitas. Otra buena opción para los niños son las 18 zonas de juegos de agua que hay repartidas por la ciudad, que están abiertas con un horario amplio todos los días y también son gratis. A continuación te explicamos dónde las puedes encontrar.

Este 2026 se han incorporado nueve juegos de agua en la ciudad, y ahora llegan a un total de 18. Los espacios, que se encuentran en nueve de los diez distritos de la ciudad, abren de junio a septiembre: de 10 h de la mañana a 20 h de la tarde de forma ininterrumpida.

Los juegos de agua están especialmente recomendados para niños a partir de 5 años, que deben entrar calzados, y cabe mencionar que está prohibido el acceso a animales de compañía. Para asegurar un uso responsable del agua, los juegos se activan mediante un pulsador que impide iniciar un nuevo ciclo hasta que no haya finalizado el anterior.

Lista de espacios de juegos de agua en Barcelona