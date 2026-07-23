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Estos son los 18 espacios con juegos de agua infantiles donde refrescarse gratis en Barcelona

Se encuentran en nueve de los diez distritos de Barcelona y abren de 10 a 20 h de forma ininterrumpida

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Jocs d'aigua
Ajuntament de Barcelona | Jocs d'aigua
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Con una ola de calor tras otra este verano, Barcelona ofrece alternativas para refrescarte. Puedes ir a las piscinas municipales o a estas piscinas naturales gratuitas. Otra buena opción para los niños son las 18 zonas de juegos de agua que hay repartidas por la ciudad, que están abiertas con un horario amplio todos los días y también son gratis. A continuación te explicamos dónde las puedes encontrar.

Este 2026 se han incorporado nueve juegos de agua en la ciudad, y ahora llegan a un total de 18. Los espacios, que se encuentran en nueve de los diez distritos de la ciudad, abren de junio a septiembre: de 10 h de la mañana a 20 h de la tarde de forma ininterrumpida.

Los juegos de agua están especialmente recomendados para niños a partir de 5 años, que deben entrar calzados, y cabe mencionar que está prohibido el acceso a animales de compañía. Para asegurar un uso responsable del agua, los juegos se activan mediante un pulsador que impide iniciar un nuevo ciclo hasta que no haya finalizado el anterior.

Lista de espacios de juegos de agua en Barcelona

Ciutat Vella

  • Plaça de Carme Simó
  • Plaça de Caramelles

Eixample

  • Avinguda de Mistral

Les Corts

  • Jardins de Sant Joan de Déu / Illa Diagonal

Sarrià-Sant Gervasi

  • Parc de Joan Reventós

Sants-Montjuïc

  • Plaça de Joan Pelegrí
  • Jardins de Justa Freire

Horta-Guinardó

  • Jardins del Baix Guinardó
  • Parc de les Rieres d’Horta

Nou Barris

  • Plaça de Harry Walker
  • Canyelles

Sant Andreu

  • Parc d’Antoni Santiburcio
  • Bon Pastor
  • Canòdrom de Meridiana
  • Antiga Casa de l'Aigua

Sant Martí

  • Plaça de Lolita Torrentó
  • Plaça del Maresme
  • Parc de les Glòries

Dado que estos espacios han tenido una buena acogida por parte de los usuarios, según el Ayuntamiento de Barcelona, se prevé que en 2027 se añadan cinco nuevos espacios de refresco: dos en Sant Martí, al lado de la Gran Via y a la altura de la calle d’Espronceda; dos en Ciutat Vella, en la plaza del Poeta Boscà, en la Barceloneta, y en la plaza dels Fotògrafs Catalans en el barrio de Sant Pere, y otro en la calle de Palamós en Nou Barris.

Para estar al día de todas las actividades gratuitas de la ciudad, podéis echar un vistazo a nuestra lista de los mejores planes en Barcelona.

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