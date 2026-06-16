La piscina de agua salada más grande de Barcelona vuelve a abrir con una isla para aves marinas

Tras una inversión de 2,12 millones de euros, este espacio vuelve con nuevos servicios de vigilancia y actividades de dinamización social

El parc del Fòrum ya ha inaugurado la temporada de baño con novedades para este 2026. Además de las piscinas municipales de Barcelona, que también merecen una visita (especialmente una con las mejores vistas de la ciudad), este espacio al lado de el hogar de los grandes festivales es un oasis urbano para disfrutar del mar sin las incomodidades de la arena.

Con entrada completamente gratuita, la zona de baño del parc del Fòrum ha reabierto este junio con grandes cambios. El proyecto de renovación ha supuesto una inversión de 2,12 millones de euros financiados por los fondos europeos Next Generation. Este dinero se ha invertido en servicios de vigilancia y en crear un programa de actividades de dinamización social, además de instalar un chiringuito libre de humo y alcohol que funcionará con vasos reutilizables.

Garcetas comunes, cormoranes y biodiversidad marina en el Fòrum

El espacio de baños se ha convertido, aparte de uno de los puntos de ocio más interesantes para los barceloneses, en un lugar clave para la biodiversidad de la ciudad. Para conseguirlo, se ha incrementado la vegetación de los parterres inferiores cultivando especies litorales autóctonas resistentes a la salinidad.

La actuación más importante para lograr este hito es la naturalización de la isla artificial de Pangea, que se ha transformado en un refugio protegido para aves litorales como el chorlitejo chico, la garza real o el cormorán moñudo.

Y aunque tengas ganas de ver estas especies de cerca, cabe decir que se ha prohibido totalmente el acceso humano a la isla (ya sea nadando o con embarcaciones) para garantizar la cría. Eso sí, siempre puedes llevar unos prismáticos a la zona de baños para observarlos desde la distancia.

Mejoras de seguridad y el nuevo chiringuito sostenible

Las obras de reforma han resuelto las deficiencias del espacio con intervenciones como el derribo del dique (la estructura que había para frenar la fuerza del agua) y la renovación de la red submarina de seguridad.

Foto: Scott Chasserot Zona Banys Fòrum

Para la seguridad de los usuarios, se han eliminado los puntos ciegos de los aseos públicos y se ha duplicado la vigilancia con una segunda torre de socorrismo. Asimismo, se ha implantado una rampa de acceso autónomo al agua para fomentar la inclusión social.

Otra novedad de este año es el Servicio de dinamización social, que ofrecerá un programa de actividades socioeducativas y deportivas adaptadas a la perspectiva de género. Estas propuestas están especialmente dirigidas a colectivos vulnerables y está previsto que comiencen el 15 de julio.

Esta iniciativa está relacionada con el nuevo chiringuito bar, que dispondrá de pérgola y aseo adaptado y tendrá la terraza libre de humo. Además, aplicará el sistema de depósito de un euro por el vaso reutilizable, evitando así la generación de residuos en el espacio público.

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