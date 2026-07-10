Estos son los conciertos del Pride Barcelona 2026 del 16 al 18 de julio

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De Clean Bandit a Ouineta, pasando por Kate Ryan, Pastora y Sandra Monfort, habrá una treintena de actuaciones en la plaza Universitat y en el Passeig Lluís Companys
El Pride Barcelona 2026 llega lleno de actividades culturales y reivindicativas. Ya es tradición del Orgullo barcelonés, que en cada edición se organicen conciertos por toda la ciudad con artistas internacionales y talento emergente que representa a Barcelona. Y este año, la programación llega con grandes nombres como Clean Bandit, un grupo de música electrónica inglés que ha sonado en radios de todo el mundo durante casi dos décadas con éxitos como Rockabye o Rather Be.
En los conciertos del Pride tampoco faltarán divas catalanas como Julieta, the catalan dream y otros artistas de renombre como Metrika (que hará un showcase el miércoles 15 en la plaza Universitat), María Escarmiento, Ouineta, Beth, Zahara, Kate Ryan, Pastora y Sandra Monfort, mientras que las drag queens tendrán gran presencia, con actuaciones de Ferrxn y Pupi Poisson, entre otras.
Los conciertos tienen lugar en dos escenarios: uno en la plaza de la Universitat, de donde sale la manifestación unitaria el sábado a las 18 h, y el otro en el Passeig de Lluís Companys.
Showcase Metrika
Sandra Monfort
Ferrxn
María Peláe
Pupi Poisson
Las Pilardos
Vidda Priego
Markos
Pastora
Joanna Crass
Sombra Alor
Papa Topo
Turista Sueca
Estrella and the dolls
Karmele & Lydia
Clover Bish
Marina
Missla Blank
Clean Bandit
Julieta
María Escarmiento
📢 18 h: Manifestación unitaria (Salida Gran Via / Pl. Universitat)
Martin
Las Glorias Cabareteras
Dj Ashtattz
Patatas Bravas Dj
Putilatex
Ouineta
Kika Superputa
Megane Mercury
Lady Red Velvet + Paprika Dramasiado
Ken Panada
Beth
Gala
Selena Leo
Tony Grox & Lucycalis
Zahara Rave
Kate Ryan
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