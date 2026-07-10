Estos son los conciertos del Pride Barcelona 2026 del 16 al 18 de julio

De Clean Bandit a Ouineta, pasando por Kate Ryan, Pastora y Sandra Monfort, habrá una treintena de actuaciones en la plaza Universitat y en el Passeig Lluís Companys

El Pride Barcelona 2026 llega lleno de actividades culturales y reivindicativas. Ya es tradición del Orgullo barcelonés, que en cada edición se organicen conciertos por toda la ciudad con artistas internacionales y talento emergente que representa a Barcelona. Y este año, la programación llega con grandes nombres como Clean Bandit, un grupo de música electrónica inglés que ha sonado en radios de todo el mundo durante casi dos décadas con éxitos como Rockabye o Rather Be.

En los conciertos del Pride tampoco faltarán divas catalanas como Julieta, the catalan dream y otros artistas de renombre como Metrika (que hará un showcase el miércoles 15 en la plaza Universitat), María Escarmiento, Ouineta, Beth, Zahara, Kate Ryan, Pastora y Sandra Monfort, mientras que las drag queens tendrán gran presencia, con actuaciones de Ferrxn y Pupi Poisson, entre otras.

©Alfredo Arias Horas Zahara

Los conciertos tienen lugar en dos escenarios: uno en la plaza de la Universitat, de donde sale la manifestación unitaria el sábado a las 18 h, y el otro en el Passeig de Lluís Companys.

Lista completa de conciertos:

📅 Miércoles 15 de julio

📍 Plaza Universitat

Showcase Metrika

📅 Jueves 16 de julio

📍 Plaza Universitat

Sandra Monfort

Ferrxn

María Peláe

Pupi Poisson

Las Pilardos

Vidda Priego

Markos

Pastora

Joanna Crass

📅 Viernes 17 de julio

📍 Plaza Universitat

Sombra Alor

Papa Topo

Turista Sueca

Estrella and the dolls

Karmele & Lydia

Clover Bish

Marina

Missla Blank

📍 Pg de Lluís Companys

Clean Bandit

Julieta

María Escarmiento

📅 Sábado 18 de julio

📍 Plaza Universitat

📢 18 h: Manifestación unitaria (Salida Gran Via / Pl. Universitat)

Martin

Las Glorias Cabareteras

Dj Ashtattz

Patatas Bravas Dj

Putilatex

Ouineta

Kika Superputa

Megane Mercury

Lady Red Velvet + Paprika Dramasiado

Ken Panada

📍 Pg de Lluís Companys

Beth

Gala

Selena Leo

Tony Grox & Lucycalis

Zahara Rave

Kate Ryan

Encontrarás más música en directo en la lista de los conciertos que hay en Barcelona este mes de julio