Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza se suman a Mushka, Rusowsky y Maria Arnal en el Festival B, este septiembre en el Parc del Fòrum

La duodécima edición del festival, que crece con una jornada más, reunirá a más de treinta artistas los días 17, 18 y 19 de septiembre en Barcelona

El Festival·B, cita habitual de septiembre en Barcelona y aglutinador de los principales nombres de la nueva escena musical, urbana y emergente española ya tiene a punto la programación completa para su duodécima edición. El evento ha cerrado su cartel con la incorporación de Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza i Raly, tres nombres que se añaden a una potente programación que reunirà més de 30 artistas en el Parc del Fòrum.

La gran novedad de este año es el crecimiento del festival, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2026. El evento gana peso sumando una jornada inaugural el jueves y reforzando una propuesta artística que destaca por la diversidad estilística, el descubrimiento de nuevos talentos y el apoyo a los artistas más actuales. Los nuevos artistas confirmados compartirán escenario con los previamente anunciados como Rusowsky, Yung Beef, mvrk, D. Valentino, La Plazuela, Sanguijuelas del Guadiana, Mushka, Maria Arnal y Claudio Montana, entre otros.

Foto: Maria Caparrós / Festes de l'Hospitalet Natalia Lacunza

Las nuevas incorporaciones

Entre las novedades del cartel destaca el castellonense Guitarricadelafuente, considerado una de las voces més personales del folk contemporáneo, y que recientemente ha debutado como actor en La bola negra, la película de los Javis premiada en Cannes, y ofreció un gran concierto en la jornada inaugural del Primavera Sound. El de Benicàssim presentará en directo su trabajo Spanish leather (2025), donde fusiona tradición, pop y electrónica.

Por su parte, la navarra Natalia Lacunza, que ha ido desarrollando una trayectoria en solitario después de salir de Operación Triunfo en 2018, llevará al Parc del Fòrum el universo sonoro de su álbum N2STAL5IA (2025), una propuesta que combina pop, electrónica y R&B desde la sensibilidad y la experimentación. Finalmente, el cartel se completa con el talento emergente de Raly. El artista de Igualada, una de las nuevas voces de la escena urbana catalana, presentará su nuevo trabajo A0 (2026), un proyecto lleno de texturas electrónicas y una narrativa personal alrededor de la identidad y la vulnerabilidad.

Programación por días