Irvine Welsh y Neville Brody estarán en Barcelona para el primer Brit Under Fest, dedicado a la cultura británica

En su primera edición, el festival también ofrece actuaciones de grupos y artistas como Cooper T, King No-one, Bikini Body, Hungry, Silverbacks y Pynch

Después de haber tenido que cancelarse en septiembre de 2025, por fin nace este nuevo festival en Barcelona, el Brit Under Fest, que celebrará su primera edición los días 15 y 16 de mayo en la Carpa-Pícnic del Poble Espanyol con una propuesta multidisciplinar dedicada a la cultura británica.

Con este evento se quiere explorar la influencia del Reino Unido en el imaginario pop a través de disciplinas como la música, la literatura, el diseño, la fotografía, la performance y más actividades abiertas a todos los públicos.

Una de las grandes apuestas será la presencia de Irvine Welsh, autor de Trainspotting y una de las figuras más influyentes de la literatura británica contemporánea. El escritor participará en una charla en la que hablará de su trayectoria y del universo de Trainspotting, que sigue ampliando con nuevas entregas; la última fue Men in love, publicada en 2025.

Irvine Welsh, Brit Under Fest I Foto: Kate Green

El festival también cuenta con el diseñador Neville Brody, que está considerado una figura clave para entender la estética visual de las últimas décadas. Su trayectoria está muy vinculada a la música y a la cultura de vanguardia; comenzó diseñando portadas de discos para grupos como Cabaret Voltaire y Depeche Mode hasta convertirse en director de arte de The Face.

Neville Brody | Brit Under Fest

Conciertos de grupos británicos

En el apartado musical, el festival reunirá a varias bandas británicas e irlandesas, como Cooper T con su actitud punk y hip-hop; el pop exuberante del trío King No-One, que presenta su álbum debut The burden of empathy, que sale el 24 de abril y que podremos escuchar en directo en el festival; y más grupos como Bikini Body, Hungry, Silverbacks y Pynch, para mostrar el estilo alternativo, punk e indie del Reino Unido.

Además de los conciertos, habrá exposiciones como la del British Culture Archive, dedicada a la fotografía documental de las subculturas británicas, y una performance de Sylvester, que combinará moda, arte y estética escénica. Todo ello acompañado de espacios gastronómicos, salones de té, actividades familiares y otras propuestas.

King No-One | Brit Under Fest

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los abonos de dos días están a la venta en la web oficial del festival por 52 euros, y las entradas de un solo día por 30 euros el viernes 15, y 37 euros el sábado 16, más gastos de gestión.