Joel Díaz y Manel Vidal participan en el espectáculo de comedia que se dedica a insultar a Catalunya

La Paloma acogerá el 'Roast a Catalunya Vol. 2', en el que seis cómicos no catalanes expresarán todo lo que piensan sobre la nación sin pelos en la lengua

A los catalanes no nos gusta que se metan con nosotros, pero en lo que respecta a la autocrítica… es prácticamente una actividad extraescolar. Por eso, vuelve a Barcelona el Roast a Catalunya con su segunda edición, en la que personas no catalanas, pero que ya llevan el tiempo suficiente viviendo aquí, expresarán todo lo que piensan del país del seny y la rauxa.

Este espectáculo, donde la gracia será precisamente aquello que normalmente no nos hace ninguna gracia, se celebrará el próximo 25 de junio a las 20 h, en una de las salas más históricas de la ciudad: La Paloma (ubicada en la calle del Tigre, 27).

Con Joel Díaz como maestro de ceremonias y Manel Vidal ejerciendo de defensor de Cataluña, el show intentará poner paz ante los ataques de Andrés Fajngold, Bad Funny, Esther López, Marnie Manning, Saray Cerro y Xavi Francés, que dispararán contra nuestras manías, contradicciones y pequeñas obsesiones nacionales.

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Aún quedan entradas disponibles, y se pueden comprar a través de su web oficial por un precio de 22 euros.

Más shows de Hilària que no te puedes perder

Este espectáculo de comedia (donde esperamos que nadie se tome los insultos demasiado a pecho) se realiza en el marco de Hilària, la productora que organiza espectáculos de comedia que resaltan el gran talento humorístico del país.

Otro show que no te puedes perder durante los próximos días es Oversharing. El 27 de junio llega a El Molino este work in progress donde dos de las voces más personales, brillantes y queridas de la comedia actual, Oye Sherman (Maria Rovira) y Andrés Fajngold, compartirán material nuevo, ideas a medio construir, obsesiones y pensamientos que, probablemente, deberían haberse quedado dentro de la cabeza. Las entradas también están a la venta en la web de Hilària.

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