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Jon Cake, ganador al Mejor Pastel de Queso de Cataluña 2026

El premio Lactium 2026 ha legitimado las creaciones de Jon García, que cuenta con cuatro locales en Barcelona

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Jon Cake
Jon Cake | Jon Cake
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Jon Cake está arrasando en Barcelona desde su creación en 2021. Hace unos días anunciaron la apertura de un gran local en el Poblenou, y ahora queda claro que son el cheesecake por excelencia de Cataluña con el premio ganador de la categoría de tarta de queso del Làctium 2026.

La marca Jon Cake, creada por Jon García, es una oda a la artesanía quesera catalana, ya que en sus recetas incorpora el Blau de búfala y el Garrotxa de la quesería Muntanyola, y el queso crema de l’Esquella. En el interior del territorio se encuentran quesos buenísimos, así que te proponemos hacer una ruta gastronómica por los pueblos más bonitos de Cataluña.

¿Dónde puedes probar la tarta ganadora?

Pues en cualquier establecimiento de Jon Cake, incluido el nuevo local en el Poblenou, tan pronto como los quesos lleguen a las tiendas.

Jon Cake
Foto: Scott ChasserottJon Cake

El desarrollo de esta receta ha sido un trabajo minucioso que ha requerido 12 pruebas para conseguir el equilibrio perfecto entre todos sus ingredientes.

Además de su calidad gastronómica, la tarta tiene un carácter solidario: el 10% de las ventas se destinará a AMPANS, la fundación sin ánimo de lucro que gestiona la quesería Muntanyola.

Si quieres explorar las tartas de queso de Barcelona, no te pierdas nuestra lista de los mejores cheesecakes de la ciudad.

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