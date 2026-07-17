Jordi Roca celebra los 40 años de Sopa de Cabra con un helado y una remezcla de 'El Far del Sud' (¡con base rítmica de batidora!)

El helado conmemorativo de la banda de Girona es un helado de leche de cabra con mermelada de higo aromatizado con hoja de higuera

Jordi Roca, héroe multidisciplinar de la cultura catalana actual, siempre se guarda un as bajo la manga. Y tras su imagen de tipo loco que se dispara haciendo locuras, hay un grandioso cocinero-pastelero y también un creador de contenidos y humorista con especial inclinación por el gag más físico, el slapstick. Los contenidos de marketing, según cómo, dan mucha pereza, pero para quien escribe, él es un genio en esta especialidad. Y lo ha vuelto a demostrar una vez más.

Para conmemorar los 40 años de Sopa de Cabra, se ha sacado de la manga pastelera un helado llamado El Far del Sud –la canción que en 1999 los volvió a hacer relevantes después de lustros en la estantería del olvido– y con su álter ego, Jordi Stone DJ, ha hecho una versión electrónica del tema, con la colaboración del propio Gerard Quintana. Pero vayamos por partes.

El Celler de Can Roca Helado El Far del Sud

El helado El Far del Sud es una elaboración inédita que se podrá encontrar en las heladerías Rocambolesc de Girona y Barcelona durante un mes, a partir de este sábado 18 de julio y durante todo el verano. Se trata de un helado de leche de cabra con mermelada de higo aromatizado con hoja de higuera. Serán unidades limitadas elaboradas en el obrador de Rocambolesc (el nombre de Sopa de Cabra, de hecho, ya tiene un elemento gastronómico: es un homenaje al disco de los Rolling Stones de 1973, Goat's Head Soup, Sopa de Cabeza de Cabra).

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La versión de Sopa de Cabra ya está entre nosotros: El Far del Sud 40, donde el reconocido pastelero explota su faceta de DJ y productor de música electrónica, con una versión elegante y bailable de uno de los grandes éxitos de Sopa de Cabra. El pastelero ha usado utensilios de cocina para crear algunos de los ritmos del remix, como el sonido de una batidora o de un cuchillo cortando fruta.

La colaboración Jordi Roca-Sopa de Cabra no surge de la nada, sino que es fruto de la amistad entre los cocineros de El Celler de Can Roca y los miembros de la banda que, en algunos casos, se conocen desde la infancia; como el cocinero Joan Roca y el cantante Gerard Quintana, que fueron juntos a la escuela.

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