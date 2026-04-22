La cantante dominicana Tokischa anuncia un concierto en Barcelona (fecha, recinto y entradas)

Después de colaborar con Rosalía y Madonna, la artista llega este verano a Razzmatazz con su álbum debut

Nerea Zapata
Escrito por
Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
Tokischa, Primavera Sound
Tokischa
El dembow más crudo y sin filtros de Tokischa hará parada en Barcelona este verano. La dominicana actuará el 1 de julio en Razzmatazz, dentro de una gira que también pasará por Madrid el día antes.

Con un estilo que desafía cualquier etiqueta, Tokischa se ha convertido en un fenómeno global gracias a la mezcla de dembow, trap latino y unas letras que oscilan entre la provocación y la crítica social. Su estilo rompe normas y juega con los límites, conectando con una generación que busca referentes más libres y sin filtros.

Diferentes colaboraciones que ha realizado con artistas reconocidas como Rosalía, Madonna y Arca han ayudado han demostrado su capacidad y han hecho crecer su trayectoria. Con su álbum debut, 'Amor & droga' (2026), ha acabado de consolidar una identidad propia.

Tokischa en el escenario es pura energía y fiesta. Con una actitud hedonista y una mirada reivindicativa a través de sus canciones, que van más allá de lo que parecen a primera vista.

¿Cuándo se pueden comprar las entradas?

Las entradas se pueden comprar a través de lasttour.org a partir del 23 de abril a las 11 h.

