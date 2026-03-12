La Deskomunal cierra este 2026 tras 14 años como referente de la cultura alternativa de Barcelona

En un comunicado en Instagram, afirman que el "desgaste" causado por inspecciones y denuncias, entre otros factores, los ha empujado a tomar esta decisión

Hay pocos espacios en Barcelona donde encontrar cultura alternativa, y cuando La Deskomunal baje la persiana a finales de este 2026, serán todavía menos. Después de 14 años, el proyecto cooperativo que incluye el espacio de trabajo La Comunal, una sala de conciertos con capacidad para 200 personas y un bar-restaurante, dirá adiós definitivamente.

Este local, parte de la identidad del barrio de Sants, ha anunciado en un comunicado en Instagram que pondrá fin al proyecto por el “desgaste” provocado por “inspecciones, denuncias, multas, limitaciones, pandemias, economía de subsistencia, marcha de socias, falta de relevo adecuado, enemigos exteriores, enemigos interiores…”, que ha acabado superando el entusiasmo inicial por sacarlo adelante.

Una década y media de cultura inquieta

A finales de 2012 nació el Koitton Club, y desde entonces, el proyecto cooperativo ha luchado por convertirse en un espacio de música y cultura alternativa en Barcelona, especialmente “en una ciudad donde faltan de estos tipos, cada vez más”, tal y como han remarcado en el comunicado, “en una escena tan menospreciada y maltratada”.

Con su cocina catalana de referencia con algún toque internacional, y sus comidas temáticas, La Deskomunal se despide pero todavía sin una fecha fija, así que de momento, aún quedan algunas semanas para disfrutar de este espacio de resistencia cultural.

