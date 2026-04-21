La fachada de Barcelona más fotografiada por Sant Jordi ya está decorada y se podrá ver hasta el 23 por la noche

La magia de la Diada cobra vida con las rosas de este emblemático edificio de paseo de Gràcia, que ya tiene el icónico aspecto de cada año

Desde la madrugada del 21 de abril ya se puede ver la icónica fachada de la Casa Batlló adornada con rosas rojas, y esta imagen perdurará hasta la noche del 23 de abril, cuando la magia de Sant Jordi terminará.

Si un día cualquiera ya cuesta pasar por delante del edificio de Gaudí por la aglomeración de turistas enamorados del modernismo que no paran de hacer fotografías, el día de Sant Jordi la Casa Batlló se convierte en la protagonista de un espectáculo fotográfico que tanto turistas como locales celebran. Da igual que luzca igual que el año pasado: la fotografía hay que hacerla.

Y es que el paseo de Gràcia es el punto neurálgico de la festividad, donde más escritores y librerías se concentran para construir el espíritu del día del libro, también llamado "el mejor día del año" por muchos. Y si eres de los que se agobian con las multitudes, aquí tienes una lista de dónde encontrar puestos de Sant Jordi en Barcelona, más allá del paseo de Gràcia.

El dragón escondido

No podemos decir que el Dragón de Sant Jordi viva en la Casa Batlló, especialmente sabiendo que la leyenda sucedió en Montblanc, donde se está celebrando uno de los mercados medievales más importantes de Catalunya, pero cabe destacar que el tejado del edificio de Gaudí cuenta con un dragón, y la fachada del edificio imita las escamas de su piel.

¿No sabes qué hacer por Sant Jordi en Barcelona?Puedes consultar nuestra guía para encontrar actividades gratuitas y conciertos que redondearán el día más bonito del año.