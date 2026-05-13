La famosa marca de cosmética coreana MiiN abre un outlet efímero en Barcelona con productos a partir de 1,5 €

Las 100 primeras personas que se registren en el enlace de su perfil de Instagram y compren en la tienda recibirán un regalo

Si te interesa el K-Beauty, apunta esto en el calendario: el 16 de mayo, Miin Cosmetics organiza un outlet de un solo día con productos que van desde 1,5 hasta los 20 euros.

Esta famosa tienda de cosmética de Corea del Sur, que acumula más de 80 marcas y la suya propia, es una de las pioneras en Europa en traer productos de este país a todo el continente.

JOSE HEVIA BLACH Tienda Miin

En el centro de Barcelona cuentan con varios locales, aunque el gran éxito se encuentra en su tienda en línea, ya que muchos de sus productos se han vuelto virales a través de redes sociales como TikTok.

¿Dónde y cuándo será el outlet efímero de Miin Cosmetics?

El outlet tendrá lugar este sábado 16 de mayo, de 11h a 21h, en la tienda de Miin Cosmetics que se ubica en la calle Balmes, 5.

Además, las 100 primeras personas que se apunten al enlace de su cuenta de Instagram y hagan una compra en la tienda podrán llevarse un regalo sorpresa.

En el outlet se podrán encontrar productos de skincare y maquillaje porque Miin Cosmetics se encuentra en plena liquidación, y se podrán conseguir grandes descuentos.

Para encontrar productos de calidad pero a buen precio, te recomendamos la calle con más concentración de outlets de Barcelona.