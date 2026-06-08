El 21 de junio, el espacio se llenará de actividades para descubrir el recinto y el legado del artista barcelonés

La Fundació Joan Miró celebra 50 años, y después de un 2026 lleno de actividades y eventos, el día 21 de junio harán una jornada de puertas abiertas en todos los espacios y exposiciones de la fundación. Además, se podrá disfrutar de propuestas de performances, sardanas, lecturas poéticas, visitas especiales y actividades para todas las edades.

La entrada es gratuita, pero se debe reservar a través de este enlace. Eso sí: no se puede reservar plaza para la mayoría de actividades, por lo que se llenarán por orden de llegada.

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Para que no os perdáis ningún evento, aquí podéis consultar todo el programa de la jornada:

6 h – 10 h : Solsticio Sert (Edificio Josep Lluís Sert) Podrás disfrutar del edificio de Sert con luz natural, tal y como fue concebido, ya sea con visita guiada o libre. Incluye la performance tsuki love de Nazario Díaz en el Patio Norte (de 6 h a 6.45 h). Requiere reserva.

10 h – 18.30 h : Visita libre a las exposiciones (Todos los espacios) Acceso libre a la Colección Miró, Kapwani Kiwanga, el Espai 13, el Archivo Joan Miró y el vestíbulo.

10.30 h : Sardanas (Plaza Neptú) Baile con la Cobla Berga Jove y la Colla Sardanista Maig, coincidiendo con el Día Internacional de la Sardana.

11 h : La carpeta de les obsessions (Biblioteca) Actividad familiar de cuentacuentos a cargo de Alvie Gual.

11 h – 14 h : Intercambio de brotes fantásticos (Patio de la Olivera) Taller familiar a cargo de Pol Terrés.

12 h : La carpeta de les obsessions (Biblioteca) Segunda sesión de la actividad de cuentacuentos.

12 h : Alargar un golpe en el corazón (Jardí dels Xiprers) Performance a cargo de Nazario Díaz.

12 h : Eclipsi (Auditorio) Espectáculo familiar lleno de humor con Estel Boada y Xavier Michel.

13 h : Un cos al llindar de l'estiu (Jardí dels Xiprers) Lectura poética a cargo de Mayte Gómez Molina.

16 h : La carpeta de les obsessions (Biblioteca) Tercera sesión de la actividad de cuentacuentos.

17 h : Eclipsi (Auditorio) Segunda sesión del espectáculo familiar.

17 h : Habitar una obra. Cos, percepció i sensibilitat expandida (Salas de la Colección) Relectura de la exposición Joan Miró. Cercles, a cargo de Júlia Lull.

17.30 h : Trobada 2 (Jardí dels Xiprers) Acción sonora BOULOUMBOOMBODJ con Ikram Bouloum, Maguette Dieng y Serah Boom.

19 h – 22 h : Festa dels Amics i Mecenes de la Miró Velada exclusiva para los Amigos y Mecenas de la Fundación.

Si queréis visitar la Fundación otro día, también vale mucho la pena. En el emblemático edificio diseñado por Josep Lluís Sert podréis encontrar más de 200 pinturas, además de esculturas, textiles y cerámicas, entre otras formas de arte. Además, aparte de la gran colección de Miró, la Fundación también acoge obras de otros artistas destacados como Marcel Duchamp, Max Ernst o Antoni Tàpies.

Para estar al día de las mejores exposiciones de Barcelona, podéis echar un vistazo a nuestra lista.