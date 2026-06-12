La línea 4 de metro no parará en Verdaguer en casi dos meses y tres líneas más sufrirán afectaciones este verano

A causa de obras de mejora, habrá cortes en varias líneas del metro de Barcelona y algunos transbordos se harán por la calle

No falla: llega el verano y llegan las obras del metro. Este 2026, por mejoras en la infraestructura se realizarán cortes que afectarán a cuatro líneas de la red de Barcelona, y también se tendrán que hacer algunos transbordos por la calle.

Los cortes más destacados serán en la L4, ya que durante casi dos meses los trenes pasarán de largo en la estación de Verdaguer, y en la L1, donde durante un poco más de un mes quedará fuera de servicio el tramo entre las paradas de Florida y Plaça de Sants.

A continuación, te explicamos los cambios del metro para que puedas organizarte bien los viajes por la ciudad (porque no todo el mundo se va de Barcelona cuando llega el buen tiempo):

Lista de las modificaciones de servicio del metro por obras este verano

L1: Del 17 de julio al 28 de agosto habrá cortes entre Florida y Plaça de Sants por la renovación integral de la vía. Del 6 de julio al 7 de septiembre, también habrá afectaciones en el pasillo de conexión de Catalunya (el enlace se hará por la calle ).

L3: Del 6 de julio al 7 de septiembre, de la misma manera que en la L1, no se podrá hacer el transbordo por el pasillo.

L4: Del 6 de julio al 30 de agosto, la estación de Verdaguer estará cerrada y los trenes pasarán de largo .

L9/L10 Nord: Del 25 de junio al 30 de agosto, habrá cortes entre La Sagrera y Onze de Setembre por obras en el macropozo. Del 31 de agosto al 6 de septiembre, el corte se ampliará hasta Bon Pastor por el mismo motivo.

A pesar de las modificaciones de estas líneas, habrá servicios especiales de autobús para garantizar la movilidad de los usuarios, y también se reforzará la información en las estaciones durante las afectaciones.

Para estar al día de todo lo que pasa en la ciudad, echa un vistazo a nuestra lista de cosas que hacer en junio.