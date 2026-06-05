La lluvia y las cancelaciones, cabezas de cartel del jueves en el Primavera Sound

Había previsiones de lluvia para la jornada del jueves del Primavera Sound. Quién más quién menos lo había previsto y llevaba un impermeable en la bolsa, algunos incluso paraguas. La idea, sin embargo, era aguantar el chaparrón y seguir disfrutando del festival, quizá con los pies empapados, quizá pasando un poco de frío, pero los fans tienen capacidad para aguantar tormentas. Quien quería ver a Bad Gyal o Doja Cat estaba dispuesto a aguantar el aguacero.

Desgraciadamente, la lluvia trajo cancelaciones. Hasta aproximadamente las 20 h, todo transcurrió con normalidad. Las nubes grises amenazaban, y el airecillo era de tormenta, pero artistas como Blood Orange, Renaldo & Clara y Mourn, entre todos los que estaban previstos, pudieron actuar sin contratiempos. Incluso Geese, uno de los grupos más esperados pudieron hacerlo, pero no Mac DeMarco ni Alex G. Los asistentes se aglutinaban en los escenarios principales sin saber qué pasaba y durante un largo rato reinó el desconcierto (corrió la voz de que se había caído una pantalla, hecho que el festival no ha confirmado, pero en todo caso, el staff pedía a la gente que abandonase el espacio).

Foto: Primavera Sound Primavera Sound 2026

Mientras tanto, en los escenarios más pequeños continuaban las actuaciones, también en el Auditori Rockdelux –obviamente, porque está cubierto– pudieron actuar con total normalidad Lucrecia Dalt, Caroline y Panda Bear. Lo había abierto Cameron Winter con una grandísima expectación y una larga cola para acceder, y mucha gente se quedó fuera. Pasó lo mismo cuando la gente se quiso resguardar en el Auditori pero ya estaba lleno. Hacia las 23 h, muchísima gente desfilaba hacia casa, en ese momento el festival había anunciado que se suspendían los conciertos de Alex G y Mac DeMarco.

View this post on Instagram A post shared by Time Out Barcelona (@timeoutbcn)

Un poco más tarde se anunció que la actuación de Massive Attack se pasaría a las 00.30 h, pero finalmente esto no ocurrió y se anunció que las actuaciones de Bad Gyal, Doja Cat y Massive Attack también quedaban suspendidas "a causa de las condiciones meteorológicas" y "por razones de seguridad". No están previstos más episodios de lluvia fuerte durante el fin de semana, durante el cual todavía quedan conciertos de cabezas de cartel como The Cure, Skrillex y Addison Rae (hoy viernes) y My Bloody Valentine, The xx y Gorillaz (mañana sábado).

Se devolverá el dinero

En un comunicado oficial, la organización ha anunciado que devolverá el importe de las entradas de día del jueves, y que el lunes se detallará la operativa. No se ha dicho nada de los abonos, por el momento. Añade: "Entendemos y compartimos la frustración y la tristeza del público ante esta situación, que no es la que deseábamos para la primera jornada de Primavera Sound Barcelona 2026. La organización del festival siguió en todo momento los protocolos de seguridad establecidos y priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores. Agradecemos al público asistente su comprensión y confirmamos que, a pesar de la dificultad de la situación, no hubo ningún incidente grave".

View this post on Instagram A post shared by Primavera Sound (@primavera_sound)

Foto: Primavera Sound Primavera Sound 2026

Foto: Primavera Sound Primavera Sound 2026

El festival continúa: guía completa del Primavera Sound 2026