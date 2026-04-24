La mejor croqueta de Barcelona se decidirá en el festival Croqueta Crush del Poble Espanyol, con entrada gratuita

Del 22 al 25 de mayo, ocho restaurantes de la ciudad se enfrentarán para conseguir el premio en un evento con música, talleres, actividades y mucha gastronomía

Croquetas y Poble Espanyol en primavera: la receta perfecta para un festival ideal. El Croqueta Crush aterriza en Barcelona, concretamente en el Poble Espanyol, para celebrar su segunda edición, tras el éxito en Sevilla en noviembre de 2025.

Durante los cuatro días de festival, del 22 al 25 de mayo, ocho de los restaurantes más top de la ciudad competirán por el título a la Mejor Croqueta de Barcelona, un premio otorgado por el voto de los asistentes.

¿Cómo será el festival?

Cada restaurador presentará dos propuestas: la croqueta “clásica” y la “croqueta rompedora”, además de una tapa estrella de su local para redondear la experiencia gastronómica. También habrá zonas de degustación, talleres y actividades para todas las edades, música en directo y más sorpresas.

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El acceso al Croqueta Crush es gratuito con descarga previa y unidades limitadas. Cabe destacar que, además, existe la opción de adquirir la entrada con menú o con bebida a través de la web.

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