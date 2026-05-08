La ópera toma las calles de Sant Andreu con actividades culturales gratuitas hasta junio

El Caleidoscopi Cultural 2026 lleva espectáculos, cine y charlas a las bibliotecas y centros cívicos del distrito

La ópera es cultura, y la cultura es para todo el mundo. A menudo se piensa que este arte está reservado solo para aquellos que van al Liceu (aunque, si tienes menos de 35 años, puedes ir por solo 20 euros). Con el fin de acercar la ópera a toda la ciudadanía, el Calidoscopi Cultural organiza actividades gratuitas en los barrios de Sant Andreu hasta el 6 de junio.

Estas son las propuestas más destacadas de la programación del Calidoscopi Cultural 2026:

La ópera de lo cotidiano (21 de mayo, CC Trinitat Vella): una pieza creada conjuntamente con vecinas y vecinos del barrio.

El estreno en España de Sancho (28 de mayo, CC Navas): una ópera contemporánea de la compañía UMS'n JIP.

La Rumba del Bon Pastor - reorquestación comunitaria (2 de junio, CC Bon Pastor): una pieza de creación colectiva bajo la dirección musical de Tuna Pase y Francesc Llull Pons.

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El ciclo cierra el 6 de junio en Fabra i Coats con La Desfilada, un espectáculo comunitario con dirección escénica de Inés García, dirección musical de Joan Martorell y la coordinación de LabOriosa.

Cine y charlas de la mano del Liceu y las bibliotecas

El festival invita a descubrir la ópera desde todas las perspectivas a través de talleres y actos más allá de los espectáculos. Dentro de la programación, destaca el ciclo de cine con títulos emblemáticos como Madama Butterfly, Akhnaten y La traviata (en colaboración con LiceuOPERA+), además de talleres familiares y coloquios con especialistas.

Y por si fuera poco, las bibliotecas del distrito se unen a la celebración con escaparates temáticos durante todo el mes. Para conocer el programa completo, podéis consultar la web oficial del Calidoscopi Cultural.

El mes de mayo llega cargado de actividades: no os perdáis nuestra lista para estar al día de los mejores planes de Barcelona.