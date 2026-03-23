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La segunda pastelería más antigua de Barcelona gana el premio a la mejor mona de Pascua de Cataluña

Este establecimiento histórico, en el corazón del barrio Gòtic, ha triunfado con una mona tributo a 'Piratas del Caribe

Ricard Martín
Escrito por
Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Mona Jack Sparrot de La Colmena
Foto: La Colmena | Mona Jack Sparrot de La Colmena
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La quinta edición del concurso de La Mejor Mona de Pascua de Cataluña ha dejado dos veredictos muy claros: en un mundo dominado por las nuevas tendencias y los reels de Instagram, la tradición todavía tiene un peso específico muy potente.

En la categoría de Mona de Chocolate, los dos primeros puestos del podio se han quedado en la ciudad de Barcelona. La Pastisseria La Colmena se ha alzado con el primer premio. Este establecimiento de la plaza de l'Àngel es la segunda pastelería más antigua de la ciudad, con 177 años de historia a sus espaldas.

Pastelería La Colmena, tradición en plena forma
Foto: La Colmena. Pastelería La Colmena, tradición en plena forma

El segundo lugar ha sido para L'Atelier, el proyecto de Eric Ortuño. A diferencia de la tradición de La Colmena, L'Atelier destaca por su perfil innovador en el diseño de sus piezas. El podio lo cierra, en tercera posición, la Pastisseria Mimpi de Sabadell.

Desde luego, si vemos la propuesta de La Colmena, nos quedamos con la boca abierta: el pastelero Xavier Arévalo Muntané ha triunfado con una inenarrable mona de Jack Sparrow. Se trata de una conversión del protagonista de "Piratas del Caribe" en figura de chocolate, con un grado de detallismo preciosista sorprendente que incluye, incluso, el cofre del tesoro.

Mona Jack Sparrow de La Colmena
Foto: La Colmena. Mona Jack Sparrow de La Colmena

L'Atelier tampoco se queda corto: la Mona Salamandra, a cargo de la jefa de chocolate de L'Atelier, Marianna Camps, es un homenaje a Gaudí con líneas curvas que evocan la naturaleza y asimetrías que parecen desafiar la física. Los expertos subrayaron que las propuestas ganadoras demostraban una gran madurez técnica y una visión actualizada de la chocolate de Pascua.

Mona Salamandra de l'Atelier
Foto: La Colmena. Mona Salamandra de l'Atelier

En cuanto a la mona tradicional de brioche, el primer puesto fue para L'espiga d'Or de Jordi Morera (Vilanova i la Geltrú), seguido por la Pastisseria Natcha (Barcelona) en segundo lugar y el Forn de Cabrianes (Sant Fruitós de Bages) en tercero. El concurso se llevó a cabo en la editorial Montagud y contó con un jurado profesional compuesto por Mar Rocabert, Mª Cruz Barón, Javier Antoja, Rosa Mayordomo, Aleix Solà y Joe Moretones.

Las puntuaciones se basaron en la técnica, el sabor, la presentación y la innovación, con un 20% adicional proveniente de un jurado popular de ahijados. Según los expertos, el nivel de este año ha sido especialmente alto, con propuestas que demuestran una gran madurez técnica.

Ideas para comprar una mona de Pascua que haga explotar la cabeza de tu ahijado (¡si es lo que quieres!)

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