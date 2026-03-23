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Barcelona

Mona Salamandra de l'Atelier
Foto: La Colmena | Mona Salamandra de l'Atelier
Foto: La Colmena

Las mejores monas de Pascua de Barcelona

Las pastelerías imprescindibles de Barcelona donde comprar vuestra mona de Pascua

Ricard MartínClara Ruiz
Escrito por Ricard Martín y Clara Ruiz
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Una Semana Santa sin mona es vivir en la indigencia emocional. Para no decepcionar a vuestros ahijados, aquí tenéis un listado de las mejores monas de Barcelona. Desde las más tradicionales hasta las más suntuosas y barrocas. Poca broma, que el Gremio de Pastelería prevé vender casi 800.000 monas este año. Este año la tendencia es que las mejores pastelerías de Barcelona, entre ellos el mejor maestro chocolatero del mundo, afilen su creatividad y técnica con figuras de animalitos tan entrañables y lindos que os sabrá mal desmontarlos a bocados. La tendencia para 2026 es la valoracion de la masa madre en las piezas clásicas y la espectacularidad técnica en las figuras de chocolate

NO TE LO PIERDAS: Granjas y chocolate a la taza 

¡Sé un buen padrino o padrina y estírate!

La Colmena

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La Colmena
La Colmena
Foto: La Colmena

Desde que en 1928 aterrizaron en la antigua cereria Ca l'Abella –que ya se llamaba La Colmena desde 1895– tres generaciones de Roig se han ganado el honor de hacer los caramelos artesanos más antiguos del país. El escaparate es para quedarte embobado. Y aquí encontrará monas de la vieja escuela, pero espectaculares y exitosas hasta el último detalle. 

En estos tiempos de marketing digital vertiginoso, viralidad y concursazos de mejores pasteleros del mundo, reconforta que el premio a la Mejor Mona de Chocolate 2026 haya sido para La Colmena. Claro que el trabajo del pastelero Xavier Arévalo Muntané te deja con la boca abierta: ha triunfado con una inenarrable mona Jack Sparrot, una conversión del protagonista de 'Piratas del Caribe' en figura de chocolate, con un grado de detallismo preciosista asombroso, con cofre del tesoro incluido. Seguro que sabe tan bien como bonita es. 

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Pastisseria Hofmann

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  • Crítica de Time Out
Pastisseria Hofmann
Pastisseria Hofmann
Foto: Pasteleria Hofmann

La nueva propuesta de Hofmann para esta Pascua rompe con lo convencional para adentrarse en el terreno del arte contemporáneo con su colección EarthLa serie se aleja de los típicos conejitos de Pascua para centrarse en texturas puras y formas que parecen sacadas directamente de la geología o el fondo marino. La escultura Coral juega con esa porosidad orgánica y ramificada, mientras que la pieza Sand imita las ondas y la rugosidad de la arena moldeada por el viento. Son obras que buscan el impacto visual a través de la imperfección de la naturaleza, utilizando tonos tierra y volúmenes muy sofisticados.

Por otro lado, Blume explora la delicadeza de las formas botánicas con una estructura que recuerda a la apertura de un pétalo o una semilla, manteniendo esa línea estética de "objeto de arte". Finalmente, la pieza Rock es la más rotunda, con una presencia maciza y aristas que simulan la piedra bruta, demostrando un trabajo de texturizado sobre el chocolate que engaña a la vista. Estas esculturas son el resultado de la maestría técnica que caracteriza a la firma, recientemente galardonada con el premio al Mejor Bombón de España 2025. 

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Bubó

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bubó
Bubó
Foto: Mona de Bubó

Bubó es una pastelería artesana que cuida los pequeños detalles en todos productos, utilizando ingredientes de primera calidad. Esto se aplica, claro, a las monas de Pascua: hechas a mano según recetas tradicionales, y mejoradas con nuevos contrastes y sabores.

Cada año se sacan de la manga innovaciones que rompen moldes y los han convertido en referentes internacionales del diseño aplicado en la pastelería. Como su mona Bubó Chups, inspirada en el icónico caramelo de palo. Y llevan su pasión chupachupera más lejos, rindiendo homenaje al Kojak, el más delicioso de todos. Os espera una mona de chocolate con leche y crujiente de cereza, con un relleno de kojaks variados. Tan delicioso que a Telly Savalas le crecería el pelo de golpe. 

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Escribà

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Escribà
Escribà
Foto: Escribà

Una de las pastelerías con más tradición y reputación de la ciudad. Christian Escribà ha revolucionado a su manera la pastelería tradicional apostando por la creatividad y los pasteles hechos a medida. (Y esta dimensión se ha visto incrementada desde que es una estrella televisiva). Aquí encontraréis monas que desafían las leyes de la gravedad y de la pastelería.

Frecuentemente de temática futbolera y barcelonista, Christian es un culé apasionado. Y este año ha preparado una mona culé y catalanista (dos cosas que el socio sabrà que no siempre van de la mano): La Mona CAT és un gato del Barça que reivindica los colores azulgrana y Catalunya. En el escaparate podréis apreciar la versión gigante, pero hay modelos más llevaderos, claro.  

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Brunells

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Brunells
Brunells
Foto: Brunells

En la necesaria vuelta de tuerca creativa que toda pastelería moderna de alta gama requiere, el as en la manga –pastelera– de la Brunells este año es rendir homenaje a Gaudí, mediante una mona de chocolate. Nada de comercalismos facilones de la Patrulla Canina o Star Wars: el pastelero Miquel Chamorro ha preparado una reproducción hecha con el mejor caco de la gaudiniana Casa del Guarda del Park Güell. 

Las Cristinas o monas de Pascua tradicionales también tienen un lugar destacado en Brunells: masa de brioche esponjosa, almendras y huevos duros como topping. Siguiendo la costumbre, cada mona llevará tantos huevos duros como años tenga el ahijado o ahijada, hasta un máximo de 12. Las bases de la mona, esos pasteles de yema, mantequilla, nata y trufa, también están presentes, incluso en versiones individuales. 

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L'Atelier Barcelona

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  • Pastelerías
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
L'Atelier Barcelona
L'Atelier Barcelona
Foto: La Colmena

Esta escuela de pastelería con degustación combina la creatividad y capacidad docente del chef Eric Ortuño -quien había sido chef pastelero de la escuela Hofmann-, con la visión empresarial de la también chef Ximena Pastor, ex-jefa de pastelería de Albert Adrià. Este año, el protagonismo de Pascua recae en una preciosa mona Salamandra, también de inspiración gaudiniana, de linias curvas que evocan la naturaleza y una ornamentación exuberante.

La oferta de monas se completa con éxitos de los años anteriores, como la mona Jeff Koons en honor al artista, o de animales, como su irresisitible mona mona. Junto a estas originales monas, L’Atelier mantiene la tradición con su Colomba, una versión pascual del panettone disponible en tres variedades: clásica, de chocolate y una edición especial con los ingredientes de su premiada Galleta Reus. 

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Rocambolesc Confiteria

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Girona
Rocambolesc Confiteria
Rocambolesc Confiteria
Foto: Rocambolesc

Nos permitiréis una salida fuera de Barcelona para hablar de los huevos de Pascua de Jordi Roca. Este año, Rocambolesc vuelve a sacudir la Pascua jugando con lo que mejor se les da: el equilibrio entre el hype de las tendencias y el producto de toda la vida.

Su propuesta se divide en dos huevos opuestos pero igual de golosos. Por un lado, el Huevo Dubai, que abraza el fenómeno viral del momento con una cobertura de chocolate blanco que esconde un interior de pistacho y la crujiente pasta Kataifi.  En el otro lado de la balanza encontramos el Huevo Pan, un guiño a la tradición nostrada. Elaborado con chocolate con leche y un relleno de almendras y pan, evoca las meriendas infantiles. 

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La Pastisseria Barcelona

  • Eixample
  • Crítica de Time Out
La Pastisseria Barcelona
La Pastisseria Barcelona
Foto: La Pastisseria Barcelona

Cada Semana Santa, las monas de Pascua se reinventan, y en La Pastisseria Barcelona, capitaneada por el maestro Josep Maria Rodríguez, la tradición se funde con la alta pastelería en una colección que es puro espectáculo visual y gustativo.

Este año, su propuesta destaca por una cuidada selección de figuras de chocolate que van más allá del clásico huevo o la escultura infantil. Tigres, dragones, monos, demonios, mariposas, loros y conejos toman el protagonismo en piezas de gran detalle, elaboradas con chocolate de calidad superior. Cada una de estas creaciones refleja la meticulosidad y creatividad del equipo, consolidando a La Pastisseria como un referente en el arte chocolatero. La oferta incluye también monas en formato individual, una opción pensada para quienes buscan disfrutar del chocolate sin necesidad de una gran figura central. 

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Bocí

  • Sarrià - Sant Gervasi
Bocí
Bocí
Foto: Bocí

El chocolate es su especialidad dulce y los platos preparados ocupan gran parte de la carta de productos salados. Sus croissants, de mantequilla, son poco grasos y crujientes, muy recomendables. Se pueden compartir con los bombones de la casa. Bocí, abierta en 1959, es una enorme tienda-obrado que ofrece servicios de pastelería, bombonería, catering y cocina. Y todos los procesos se hacen desde cero, en el mismo obrador.

Tienen monas para escoger de aquí a Calatayud, todas hechas con cacao de alta calidad: más de cien modelos diferentes, desde los animalejos de turno que se han convertido en tendencia absoluta, ¡hasta tableros de ajedrez comestibles! Pasando, claro está, por todos los personajes de Star Wars que os podáis imaginar, Minions o Harry Potter

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La mona de Lluc Crusellas

La mona de Lluc Crusellas
La mona de Lluc Crusellas
Foto: Eukarya

Lluc Crusellas, Mejor Maestro Chocolatero del Mundo de 2022, tiene nueva colección de figuras de Pascua 2026 para Eukarya Xocolata. Esta propuesta reafirma su compromiso con la alta chocolatería y la excelencia. La colección destaca por una selección que busca ir más allá del concepto tradicional, convirtiendo cada figura en una pieza de diseño contemporáneo combinando con la calidad de la materia prima como pilar fundamental.

La gran novedad de este año es la incorporación de cinco animales que amplían su universo creativo mediante técnicas de 3D y patronaje. Entre las creaciones en tres dimensiones se encuentran la Abeja y la Mariposa, que aportan dinamismo y ligereza jugando con el volumen. Las figuras de patronaje –el Conejo, el Elefante y el Búho– destacan por su elegancia y proporción. Todas las piezas utilizan chocolates negros, con leche y blancos para adaptarse a diferentes paladares. Las figuras, pensadas para llenar las mesas de sonrisas, están a la venta en su tienda obrador de Vic y en su web. 

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Pastelería Carrió

  • Dreta de l'Eixample
Pastelería Carrió
Pastelería Carrió
Foto: Virens

Para esta Pascua, el pastelero Oriol Carrió se ha unido al chef Rodrigo de la Calle para crear una colección exclusiva de cinco huevos que fusionan la alta pastelería con la cocina vegetal. Esta colaboración, presentada en el restaurante Virens de Almanac Barcelona, explora sabores disruptivos al incorporar ingredientes vegetales directamente en el chocolate. La caja de edición limitada incluye combinaciones sorprendentes como chocolate negro con pimienta rosa, chocolate con leche con jengibre, y tres variedades de chocolate blanco con tomate, remolacha o cilantro.

Más allá de esta serie, la propuesta se completa con una mona diseñada específicamente por Carrió para acompañar la celebración. Oriol y su hermana Anna representan la tercera generación de la Pastisseria Carrió, un obrador reconocido con premios como el Panellet d'Or o el mejor panettone artesanal de España. Esta edición especial une la técnica de la pastelería tradicional con la filosofía gastrobotánica de De la Calle, ofreciendo una experiencia de sabor fresca e intensa disponible en sus establecimientos. 

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Oriol Balaguer

  • Tiendas
  • Chocolate y dulces
  • Sarrià - Sant Gervasi
Oriol Balaguer
Oriol Balaguer
Foto: Oriol Balaguer

La colección de Pascua 2026 de Oriol Balaguer se mueve entre el rigor conceptual y el guiño lúdico, reafirmando su visión de la chocolatería como arte. En el centro de la propuesta están sus esculturas que desafían la forma del huevo, como los icónicos Huevo Atomic, Huevo Chillida o Huevo Ziga Zaga, piezas que entienden el chocolate como un material puramente escultórico. Este año destaca el Œuf Santa Luzia, una obra orgánica inspirada en las plantaciones de cacao de Brasil que viajará a París para la muestra internacional EGGXTRAORDINAIRE.

Balaguer no olvida la parte emocional y ofrece una línea infantil diseñada para "hacer sonreír a los niños". Estas monas, más cercanas y divertidas, mantienen el estándar de excelencia de sus piezas de museo, utilizando coberturas que van desde el chocolate blanco al negro al 70%. Es una propuesta que celebra el huevo como símbolo universal de vida, que en definitiva es el origen antropológico de la mona de pascua. 

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Natcha

  • Les Corts
Natcha
Natcha
Foto: Natcha
Otra clásico de la alta pastelería Barcelonesa (el sitio para ir a buscar el roscón dominical de los 'upper diagonalers'). El obrador de los creadores del bombón de músico ha preparado unos cien modelos diferentes de monas para elegir, con unos precios que van desde los 25 € de la mona cristina tradicional hasta los 300 € de pequeños escenarios cinematográficos comestibles, como quien dice. Son de lo más creativos y versátiles.
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Bomboneria Pons

  • Sants - Montjuïc
Bomboneria Pons
Bomboneria Pons
Foto: Bombonería Pons

Existe desde principios de los años sesenta del siglo pasado. La encontrarás cerca de la plaza de Sants, algo escondida, como todo lo que vale la pena. Y en su momento ya abrió como obrador especializado en bombonería, con la intención de controlar al máximo todos los procesos del chocolate. Con el tiempo, han consolidado su seña de identidad, que son bombones artesanos decorados manualmente. Hay tortazos, como quien dice, cuando es el día de la Mona. 

Sus huevos de Pascua hacen furor y son mucho más que productos artesanales decorados a mano: contienen sorpresas dentro, desde caramelos a figuras que harán las delicias de los niños de la casa. Lisos, rayados, con una figura de conejo, incluso en surtido: hay opciones para todos los gustos.

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Jansana Gluten Free

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Barcelona
Jansana Gluten Free
Jansana Gluten Free
Foto: Jansana Gluten Free

Ir con los amigos a desayunar o a merendar ya no será nunca más el infierno en la tierra para los que tienen algún tipo de intolerancia al gluten (uno de cada cien españoles es celíaco). Jansana Gluten Free es la única pastelería 100% libre de gluten de Barcelona. Y apuntan maneras de pastelería gourmet. Sus figuras de chocolate, claro, también cumplen esta manera de hacer. Podéis escoger desde las monas más suntuosas (este año la estrella es una Mona Unicornio en forma de huevo tan cuqui que haran que los vuestros caigan al suelo) hasta sencillos huevos de chocolate. 

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