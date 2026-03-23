Las mejores monas de Pascua de Barcelona

Desde que en 1928 aterrizaron en la antigua cereria Ca l'Abella –que ya se llamaba La Colmena desde 1895– tres generaciones de Roig se han ganado el honor de hacer los caramelos artesanos más antiguos del país. El escaparate es para quedarte embobado. Y aquí encontrará monas de la vieja escuela, pero espectaculares y exitosas hasta el último detalle.
En estos tiempos de marketing digital vertiginoso, viralidad y concursazos de mejores pasteleros del mundo, reconforta que el premio a la Mejor Mona de Chocolate 2026 haya sido para La Colmena. Claro que el trabajo del pastelero Xavier Arévalo Muntané te deja con la boca abierta: ha triunfado con una inenarrable mona Jack Sparrot, una conversión del protagonista de 'Piratas del Caribe' en figura de chocolate, con un grado de detallismo preciosista asombroso, con cofre del tesoro incluido. Seguro que sabe tan bien como bonita es.