Las mejores monas de Pascua de Barcelona

Una Semana Santa sin mona es vivir en la indigencia emocional. Para no decepcionar a vuestros ahijados, aquí tenéis un listado de las mejores monas de Barcelona. Desde las más tradicionales hasta las más suntuosas y barrocas. Poca broma, que el Gremio de Pastelería prevé vender casi 800.000 monas este año. Este año la tendencia es que las mejores pastelerías de Barcelona, entre ellos el mejor maestro chocolatero del mundo, afilen su creatividad y técnica con figuras de animalitos tan entrañables y lindos que os sabrá mal desmontarlos a bocados. La tendencia para 2026 es la valoracion de la masa madre en las piezas clásicas y la espectacularidad técnica en las figuras de chocolate

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