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Barcelona

  1. Els croissants de llard de la Brunells
    Foto: Maria Dias | Els croissants de llard de la Brunells
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  2. Pastisseria Brunells
    Foto: Maria Dias | Pastisseria Brunells
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  3. Rere la pastisseria, la cafeteria
    Foto: Maria Dias | Rere la pastisseria, la cafeteria
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Brunells

  • Tiendas | Pastelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
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Time Out dice

El cierre de la Brunells fue un golpe duro: una pastelería de 1852, repleta de identidad comestible barcelonesa: Casares, croissant de manteca, virutas de San José, tortas de chicharrones. Esto sucedió a finales del 2018. En 2020 especialistas de altos vuelos -la Pastelería Canal y cafés El Magnífico entre otros- la reabrieron. De la mejor manera posible: haciéndole un lifting y manteniendo la línea artesanal de la casa con recursos del siglo XXI.

La estructura del local es la misma, tras la pastelería la cafetería, y ullant las vitrinas nos hace la boca agua viendo piezas que son parte de nuestra infancia: brazo de gitano, Casares de almendra (queremos la de chocolate! ), tortas de chicharrones, merengues, Sachers, virutas de chocolate ... Y el croissant de manteca! En una ciudad 'croissanitzada' a la francesa, recuperan el croissant de manteca! Delicioso, crujiente, mugriento en el buen sentido. De su horno-habitación gigantesco de tres por seis (se necesitan quince días para calentarlo!) Sale el pan de los bocadillos. El panadero y pastelero explica que "la singularidad del horno ha determinado los panes, que se adaptan. Hacemos un pan rústico, hecho sólo con masa madre, muy lento y con los reposos que tocan".

Detalles

Dirección
Princesa, 22
Ciutat Vella
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
Lu. cerrado. De ma. a do. de 8 a 20 h.
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