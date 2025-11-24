Time Out dice

¿Quién es Oriol Balaguer?

Nacido en Calafell en 1971, muchos de sus recuerdos de infancia giran alrededor del obrador familiar, donde empezó a familiarizarse con los secretos del dulce. Su fascinación por el chocolate lo llevó a estudiar en la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona y, más tarde, a formarse en elBulli de Ferran Adrià, donde aprendió a combinar técnica y creatividad de manera excepcional. Hoy es un referente absoluto del chocolate en Barcelona, con presencia en Europa, Australia y Asia, y una larga lista de premios que avalan su trayectoria. Con solo 21 años, fue nombrado Mejor Maestro Pastelero Artesano Español (1993) y, en 2018, la Academia Internacional de la Gastronomía lo reconoció como mejor Chef pastelero.

Además de crear sin parar en sus obradores, Balaguer se dedica a rescatar pastelerías históricas en riesgo de desaparecer. Lo ha hecho en Madrid con La Duquesita (abierta en 1914) y en La Bisbal de l’Empordà con la pastelería Sans (abierta en 1927), famosa por los 'bisbalencs': masa hojaldrada, confitura de calabaza y piñones que se han convertido en un clásico local. Cuando su agenda se lo permite, imparte seminarios, talleres y clases, y comparte su experiencia en libros de cocina para acercar el mundo del chocolate a todos los públicos.

Sus productos

Con una mirada inspirada en la arquitectura y el diseño, Balaguer desarrolla una repostería donde la precisión artesanal se mezcla con la fantasía y la imaginación. Pionero en la creación de experiencias dulces únicas, ha construido un legado que combina innovación, elegancia y respeto por la tradición, capaz de sorprender tanto a gourmets como a curiosos que se acercan por primera vez a sus tiendas.

Sus locales en Les Corts y Sarrià son auténticos templos del chocolate, donde cada bombón, tableta o palmera es una obra de arte. Entre sus productos ‘signature’ destacan los bombones, tabletas, trufas, bollería, hojaldres, panettone y el famoso pastel '8 texturas'. No dejéis de probar sus propuestas más atrevidas, como la mousse de chocolate Paradigma Tradición, heredera del postre que preparaba en Talaia con la influencia de los genios de elBulli, o el coulant de chocolate.

Dirección

Pastelería Sarrià-Sant Gervasi: Plaça de Sant Gregori Taumaturg, 2

Pastelería Les Corts: Travessera de les Corts, 340

Panadería: Calàbria, 65

Cómo llegar

Pastelería Sarrià-Sant Gervasi: FGC La Bonanova

Pastelería Les Corts: Tram L’Illa

Panadería: Metro Rocafort (L1)

Horarios

-Tienda Sarrià-Sant Gervasi:

De lunes a viernes, de 9 a 14.30 h y de 16 a 21 h

Sábado, de 8.30 a 14.30 h y de 17 a 21 h

Domingo, de 8.30 a 14.30 h



-Tienda Les Corts:

De lunes a viernes, de 8 a 14 h y de 16 a 20.30 h

Sábado y domingo, de 9 a 14.30 h



-Panadería:

De lunes a viernes, de 8 a 14.30 h y de 16 a 20.30 h

Sábado y domingo, de 8 a 14.30 h

Contacto

Teléfono pastelería Sarrià-Sant Gervasi: 93 201 18 46

Teléfono pastelería Les Corts: 93 363 22 98

Teléfono panadería: 93 410 16 34

Web: oriolbalaguershop.com

Instagram: @oriolbalaguerchocolates