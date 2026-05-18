Las míticas noches del Magic al estilo de los años 60 que crearon escena en la Barcelona de los 90 se rememorarán con una gran fiesta

Magic in the Air prepara la celebración de su 30º aniversario los días 16 y 17 de octubre de 2026, con grupos y DJs de la época.

Barcelona, 1996, la música electrónica domina la escena de clubs. Eneida, una mod de 19 años que se dedica apasionadamente al fanzine Fever!, decide que quiere pinchar música sixties y se va a hablar con el dueño del Magic. De aquella primera conversación ya sale con el compromiso de montar una fiesta mensual, un sábado de cada mes actuaría un grupo y pincharía uno o más DJ's: así nacía el Magic in the Air Club, epicentro de lo cool barcelonés donde se mezclaba garage, soul, psicodelia, easy listening... Una fiesta que marcó época.

Treinta años más tarde, el Magic in the Air revivirá para celebrar la efeméride. Será el 17 de octubre en la Sala Upload, con una previa el día 16 en Casa Sidral, y ya se han anunciado algunos nombres internacionales como Eddie Piller, capo de Acid Jazz Records, y Roch da Mod Vidal, responsable de Le Mans goes Mod, entre otros asiduos al club. Por lo que respecta a los grupos, de momento solo se ha anunciado la presencia de Los Retrovisores, pero habrá también una banda internacional y un grupo invitado estrella que todavía no se puede revelar (hagan apuestas).

Foto: Eneida Fever! Magic in the Air Club

El Magic in the Air no era un club exclusivo de mods, sino que se mezclaban tendencias de una época marcada por la electrónica y el brit pop, y eso se veía en la vestimenta. "No hacíamos smart dress only", cuenta Eneida Fever!, consciente de que el éxito de estas noches tuvo que ver también con esta apertura de miras. Actuaron grupos internacionales como Knave, The Perverts, The Strawberry Smell, Bronco Bullfrog y The Woggles y de aquí, como Magic Bus, Los Buhos, Art School, Elephant Band, Les Philippes y Sidonie.

Por la cabina de DJ, pasaron Frank Popp, Rob Bailey, Andy Lewis, Tony The Tiger, Patou y Jean-Philippe de <<Rinôçérôse>>, Richard Searle de Corduroy, Álex Díez y Elena Iglesias de Los Flechazos, y Simon Bartholomew, de Brand New Heavies, entre muchísimos más, y el club se convirtió en un punto de encuentro del underground y la modernidad barcelonesa. Ahora, Eneida no acaba de creerse que hayan pasado 30 años de todo aquello.

Foto: Eneida Fever Magic in the Air

El fanzine Fever!, una newsletter escrita en inglés y que enviaba por correo postal, conectó a Eneida con escenas de diversos países, lo que propició este estallido que marcó la noche barcelonesa durante los diez años que duró. Del Magic pasó a la Cibeles y de allí al Pop Bar de Razzmatazz, hasta que se fue a Madrid, donde se celebró alguno más. Ahora, Fever! –nombre sacado de una imagen de Mick Jagger con esa palabra en las piernas–, es su apellido profesional, como DJ, agencia de comunicación y promotora que continúa en primera línea de la música independiente.

¿Cómo conseguir entradas?

La fiesta de este octubre, todavía con nombres por anunciar, promete épica y nostalgia. Si no os queréis quedar sin entradas, las encontraréis a la venta en DICE por 38,32 euros