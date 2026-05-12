Las tartas de queso más famosas de Barcelona ya están en el Time Out Market: Jon Cake estrena parada

Si hablamos de tarta de queso en Barcelona, hay un nombre que genera consenso absoluto: Jon Cake. El proyecto de Jon García, el ingeniero aeronáutico convertido en pastelero que revolucionó el barrio del Born con sus colas, da un nuevo salto adelante con la apertura de su espacio en el Time Out Market Barcelona. Esta nueva ubicación en el Port Vell permite a los devotos del cheesecake disfrutar de este producto de culto en un entorno inmejorable, manteniendo la filosofía de artesanía y calidad que ha definido a la marca desde el primer día.

Foto: Time Out Market Barcelona. Jon García, Jon Cake

La oferta de Jon Cake en el Market se centra en la versatilidad y la rotación, adaptándose tanto a la merienda rápida como al postre compartido. Las tartas se presentan en tres tamaños diferentes: la Pequeña (para quienes buscan una cata individual), la Mediana (ideal para parejas o para repetir) y la Grande (pensada para compartir o para los golosos sin freno). Una de las claves del éxito de García es su capacidad para jugar con la intensidad de los quesos, ofreciendo una textura cremosa y un sabor equilibrado que rehúye del exceso de azúcar para dejar que el producto principal sea el protagonista.

Foto: Time Out Market Barcelona. Jon Cake, Time Out Market Barcelona

La pizarra de sabores del local es viva y cambiante, ofreciendo una rotación que invita a la repetición constante. Por ejemplo: un día cualquiera, los visitantes pueden elegir entre la Clásica (la receta original que inició la locura), la sugerente de Chocolate blanco con pistacho (que tiene un suplemento de precio por el valor del fruto seco), la intensidad de la de Chocolate y la personalidad inconfundible de la tarta hecha con queso Brie.

Esta selección demuestra la habilidad de Jon Cake para moverse entre la tradición y la innovación, combinando ingredientes de primera categoría con una técnica de cocción que garantiza el punto de fluidez exacto en el corazón de cada pieza. Con esta nueva apertura, Jon Cake no solo amplía su radio de acción en la ciudad, sino que se consolida como una parada obligatoria dentro de la selección de excelencia del Time Out Market.

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